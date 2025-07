Primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal renuncia como parte de grande reforma do governo

(Reuters) - O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse na terça-feira que apresentou uma carta de demissão, como parte da maior reformulação governamental do país em tempos de guerra, prevista para esta semana.

O presidente Volodymyr Zelenskiy nomeou na segunda-feira a primeira vice-primeira-ministra Yulia Svyrydenko para substituir Shmyhal. Svyrydenko, que também é ministra da Economia, é uma aliada próxima e de longa data de Zelenskiy.

Shmyhal, que estava no cargo desde março de 2020, deve ser nomeado como novo ministro da Defesa da Ucrânia, disse Zelenskiy na segunda-feira.

O Parlamento deve votar a nomeação de Svyrydenko nesta semana. Zelenskiy afirmou que já havia discutido com ela as tarefas prioritárias para os próximos seis meses.

"Estamos preparando os passos iniciais do governo renovado", disse ele no aplicativo Telegram, postando uma foto da reunião em seu escritório.

As principais tarefas seriam aumentar a produção doméstica de armas e implementar reformas para liberar o potencial econômico da Ucrânia, segundo ele.

A reforma, a maior desde a invasão russa em fevereiro de 2022, ocorre no momento em que as forças russas continuam seu avanço no leste da Ucrânia, e as perspectivas de qualquer acordo rápido de cessar-fogo parecem sombrias.

A economia da Ucrânia ainda é menor do que antes da guerra, apesar de as empresas locais estarem se adaptando à realidade do tempo de guerra e dos bilhões em ajuda externa dos aliados ocidentais de Kiev para ajudar a manter a estabilidade macroeconômica.

No próximo ano, o país enfrentará a difícil tarefa de financiar seu déficit orçamentário crescente, enquanto a ajuda externa deverá diminuir. As autoridades ucranianas disseram que o país precisaria de cerca de US$40 bilhões em financiamento externo em 2026.

O Parlamento deve votar as novas indicações do governo na quinta-feira, disseram os parlamentares.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Olena Harmash)