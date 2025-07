Primeiro-ministro da França quer eliminar dois feriados para ajudar a sanar finanças

Por Leigh Thomas e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro da França, François Bayrou, propôs a eliminação de dois feriados públicos como parte de um aperto orçamentário de 43,8 bilhões de euros delineado nesta terça-feira, mesmo com os partidos de oposição ameaçando derrubar seu governo minoritário.

"Todos terão que contribuir para o esforço", disse Bayrou, ao apresentar propostas que incluem o congelamento dos gastos não relacionados à defesa no próximo ano e a não substituição de um em cada três funcionários públicos quando eles se aposentarem.

O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou para Bayrou a tarefa de consertar as finanças públicas com o orçamento de 2026, depois que sua própria iniciativa de convocar uma eleição legislativa no ano passado resultou em um Parlamento dividido demais para lidar com os gastos crescentes do país e um surpreendente déficit fiscal.

Bayrou, que há muito tempo é um falcão da dívida, tentou alertar os franceses de que grandes sacrifícios são inevitáveis, embora os gastos com defesa possam aumentar no próximo ano.

"É a última parada antes do precipício, antes de sermos esmagados pela dívida", disse Bayrou em um discurso para membros do Parlamento, membros do gabinete e jornalistas.

Ele disse que os franceses não devem se esquecer da experiência da Grécia, que passou por uma crise de endividamento total há mais de uma década e precisou de vários resgates internacionais e anos de políticas de austeridade rígidas para se reerguer.

"É tarde, mas ainda há tempo", disse Bayrou, acrescentando que a França está viciada em gastos públicos e precisava mudar.

O aperto envolverá o congelamento das aposentadorias no mesmo nível em que estavam em 2025, e outros gastos com assistência social e saúde também serão limitados. Dois feriados públicos também poderão ser eliminados -- possivelmente a segunda-feira de Páscoa e o dia 8 de maio, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Bayrou, um veterano político centrista, precisa persuadir as fileiras da oposição no fraturado Parlamento francês a pelo menos tolerar seus cortes, ou correrá o risco de enfrentar uma moção de desconfiança como a que derrubou seu antecessor em dezembro por causa do Orçamento de 2025.

Se ele fracassar, uma nova crise política poderá desencadear mais rebaixamentos das classificações de crédito e aumentar o custo dos pagamentos de juros, que já devem se tornar o maior dreno do orçamento, com mais de 60 bilhões de euros.

Qualquer risco de uma moção de desconfiança provavelmente só se consolidaria quando um projeto de Orçamento detalhado for apresentado ao Parlamento em outubro.

Ao anunciar um novo aumento nos gastos com a defesa no domingo, Macron pediu aos legisladores que não acionassem outra moção de desconfiança, dizendo que a moção de dezembro havia prejudicado as empresas e atrasado o desenvolvimento da defesa ao atrasar o orçamento de 2025.

Os partidos de esquerda provavelmente não gostarão dos cortes na previdência social, enquanto a extrema-direita adverte que um amplo congelamento de gastos é injusto para os cidadãos franceses e poderia levá-los a se opor aos planos de Bayrou.

Nos dois últimos anos de seu segundo mandato, a dramática deterioração das finanças públicas pode manchar o legado de Macron.

Um outsider político, ele foi eleito pela primeira vez em 2017 com a promessa de romper a divisão entre direita e esquerda e modernizar a segunda maior economia da zona do euro com cortes de impostos e reformas favoráveis ao crescimento.

No entanto, crises sucessivas -- desde protestos, Covid-19 e inflação descontrolada -- mostraram que ele não conseguiu mudar o hábito de gastos excessivos do país.

Bayrou tem como objetivo reduzir o déficit orçamentário de 5,4% do PIB este ano para 4,6% em 2026, visando, em última instância, o limite de 3% de déficit fiscal da UE até 2029.

Com os pagamentos de juros podendo se tornar o maior gasto orçamentário, os mercados financeiros e as agências de classificação estão ansiosos para ver se Bayrou conseguirá aprovar seus planos no Parlamento sem desencadear outro colapso político.

(Reportagem adicional de Sudip Gar-Gupta)