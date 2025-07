Kindle está com 33% off e sai por R$ 431; confira mais descontos

Modelos da linha de leitores de livros digitais Kindle entraram em promoção no primeiro dia do Amazon Prime Day. Os descontos chegam a 33% na Amazon.

Os preços são exclusivos para membros Prime, que ainda podem garantir 10% de desconto extra ao pagar à vista via Pix ou boleto na finalização do pedido. Para não assinantes, os Kindles custam mais caro. Confira as especificações de cada modelo e qual vale mais a pena para você:

Kindle 11ª geração: compacto e mais barato

Kindle 11ª geração (2024) Imagem: Divulgação

O modelo na cor preta sai hoje por R$ 431,10 no pagamento à vista. É a versão de entrada da linha, menor que seus irmãos. Com tela de 6 polegadas e peso de 158 gramas, o produto cabe em pequenas bolsas e até em bolsos. A bateria pode durar até dois meses.

Além do clássico preto, o modelo também tem um tom de verde pastel, chamado matchá (referência ao chá-verde japonês). Mas o upgrade mais importante desde o último lançamento está no display, que ficou 25% mais brilhante, chegando ao nível do Paperwhite.

Isso deve tornar a leitura mais confortável, mesmo sob luz, gerando menos fadiga ocular. Todos os modelos com tela preto e branco têm o mesmo brilho.

Esse modelo pode ser a melhor opção para quem nunca teve um Kindle. Pensando na relação custo-benefício, o dispositivo na cor preta é o mais vantajoso nessa Prime Day.

Kindle Paperwhite: maior e mais rápido

Nova cor Framboesa Imagem: Marcella Duarte\UOL

O modelo está maior, mais fino e também mais rápido desde o último lançamento dessa linha. Segundo a Amazon, a troca de páginas do Kindles ficou mais veloz e é quase instantânea ao toque.

A tela passou de 6,8 para 7 polegadas (uma diferença pequena, mas perceptível) e ganhou mais contraste, graças a uma nova tecnologia de tinta eletrônica com painel traseiro de óxido.

Na prática, os pretos ficam mais pretos e as imagens saltam mais aos olhos — interessante para quem, por exemplo, gosta de ler mangás.

Além disso, ele é resistente a água (IPX8) e a bateria está com duração ainda mais longa (uma carga dura até três meses, segundo a empresa).

Além da edição padrão, o Paperwhite também conta com a versão Signature Edition, que traz mais armazenamento (32 GB), ajuste automático de luz frontal e opções de carregamento por USB-C ou por carregador sem fio via Qi (vendido separadamente).

*Com informações do texto de Marcella Duarte publicado em 16/10/2024 e 28/11/2024.

