Prefeitura de SP homenageou França, e não EUA, com iluminação em prédio

Do UOL, no Rio

É falso que a prefeitura de São Paulo tenha iluminado o Edifício Matarazzo em homenagem aos Estados Unidos após anúncio de tarifaço de Donald Trump ao Brasil. As cores representam, na verdade, a bandeira da França e a ação fazia parte de um calendário de eventos para celebrar o 14 de julho, data que marca a Queda da Bastilha na Revolução Francesa.

Este ano é comemorada a temporada Brasil-França que celebra 200 anos de relações entre os países.

O que diz o post

Uma imagem do Edifício Matarazzo iluminado com as cores azul, branco e vermelho é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Homenagem aos EUA na prefeitura de São Paulo é uma das maiores vergonhas da História".

Por que é falso

Iluminação era em homenagem à França, não aos Estados Unidos. Após repercussão da foto nas redes sociais, a Prefeitura de São Paulo fez uma série de posts em que justificou que a ação fazia parte de um calendário de homenagem ao 14 de julho, feriado nacional na França que celebra a Queda da Bastilha na Revolução Francesa. Segundo a administração municipal, a ação foi desenvolvida em parceria com o Consulado da França de São Paulo. As publicações também aparecem no perfil oficial do consulado francês, que foi marcado nos posts.

Este ano é comemorado o ano cultural Brasil-França. Estão previstas mais de 300 atividades culturais em diversas cidades do Brasil para celebrar o bicentenário da relação entre os países. O calendário oficial é de agosto a dezembro (confira aqui). A França também recebe atividades (aqui - em francês).

Prefeito se posicionou contra o tarifaço. "Qualquer tipo de tarifa a gente tem que ser contra, obviamente. A gente defende isso, um mercado onde as pessoas possam ter competitividade. Pode ser o Trump, pode ser a UE [União Europeia] que for colocar alguma taxa sobre os produtos brasileiros, em especial os de São Paulo, a gente vai ser contra", disse Ricardo Nunes.

Iluminação do prédio ocorreu um dia após anúncio de tarifas. Segundo a prefeitura de São Paulo, a sede do governo municipal foi iluminada no dia 10 de julho. Donald Trump anunciou sobretaxas aos produtos brasileiros em 50% no dia anterior, 9 de julho. O presidente americano citou como justificativa uma suposta "perseguição" a Jair Bolsonaro.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Estadão Verifica e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news