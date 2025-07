Prefeito suspeito de matar policial em vaquejada é preso no Maranhão

Prefeito licenciado de Igarapé Grande (MA), João Vitor Xavier (PDT) foi preso na manhã de hoje, suspeito de ter matado a tiros o policial militar Geidson Thiago da Silva, na noite do dia 6 de julho, no município de Trizidela do Vale, no Maranhão.

O que aconteceu

João Vitor se entregou à Polícia Civil em São Luís após a Justiça autorizar sua prisão preventiva. O político se licenciou do cargo após o crime.

A corporação também cumpriu mandados de busca na Prefeitura de Igarapé Grande e na casa do prefeito. O objetivo é localizar e apreender a arma do crime, aparelhos celulares, computadores e qualquer outro objeto que possa ajudar na investigação.

Ele foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito. Em seguida, foi conduzido ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.

O UOL tentou contato com a defesa do prefeito e com a prefeitura da cidade, mas até o momento não obteve retorno. Assim que houver, a reportagem será atualizada.

Entenda o caso

Geidson Thiago da Silva Dos Santos, de 37 anos, foi baleado durante uma confusão com o prefeito na festa. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o policial estava de folga, mas não disse o que teria motivado a briga no evento, ''35ª Vaquejada Parque Maratá''.

O PM morreu em um hospital da região. Ele foi atingido nas costas por diversos disparos e socorrido ainda com vida por uma ambulância do local.

Família do suspeito alegou que ele agiu em legítima defesa. Sem detalhar, os familiares teriam dito a um portal local, Blog do Carlinhos, que o prefeito não consome bebidas alcoólicas e atirou para se defender.

Policial era lotado no batalhão da cidade de Pedreiras. ''Quando um policial é assassinado, o Estado perde parte de sua força e autoridade. Que Deus conforte os familiares, amigos e irmãos de farda do PM Thiago Santos neste momento tão doloroso'', escreveu o deputado estadual Wellington do Curso.