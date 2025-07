Polícia de MG investiga morte de menina de 12 anos após parto de emergência

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma menina de 12 anos após um parto de emergência em Betim, na região metropolitana do estado.

O que aconteceu

Menina estava grávida de 32 semanas e passou mal. Familiares levaram a vítima ao Centro Materno-Infantil, na sexta (11).

O bebê passa bem, mas a menina sofreu com complicações do parto. Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva do local e morreu no domingo (13).

Família conhece genitor da criança. Em entrevista à Record TV de Minas, o cacique do assentamento indígena Warao, onde a menina morava com os pais, disse que os familiares sabem quem engravidou a jovem. "Não quero que esse homem fique sem impunidade. A mãe, o pai e familiares estão mal", afirmou ele.

Relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável

O Código Penal brasileiro tipifica a "conjunção carnal" ou a "prática de ato libidinoso" com pessoas menores de 14 anos como estupro de vulnerável. A pena prevista é de oito a quinze anos de reclusão.

Em nota, a Polícia Civil do estado afirmou que abriu inquérito para investigar o caso. Procurada, a Prefeitura de Betim não respondeu.