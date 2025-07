PGR quer condenação de Bolsonaro por tentar golpe. E o tarifaço de Trump?

Do UOL

Tarifaços à parte, a Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira as alegações finais no processo sobre a tentativa de golpe de Estado e pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas. Para a PGR, Bolsonaro foi "o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos" na tentativa fracassada de derrubar o Estado democrático de Direito.

A pena máxima para os cinco crimes de que Bolsonaro é acusado na ação penal chega a 46 anos. A colunista Letícia Casado apurou em Brasília que, caso seja condenado, ele, aos 70 anos e com a saúde debilitada, deve cumprir a pena em prisão domiciliar.

Analisando as alegações do procurador-geral Paulo Gonet, o colunista Reinaldo Azevedo afirma que elas destroem a tese da defesa do ex-presidente e prenunciam a prisão de Bolsonaro e dos demais envolvidos. O ex-presidente nega ter tentado dar um golpe de Estado.

Os próximos passos do julgamento

O colunista Josias de Souza afirma que depois das alegações a grande pergunta nacional passa a ser: será que Bolsonaro vai fugir?

Para a colunista Amanda Klein, o pedido da PGR para que Bolsonaro seja condenado é uma resposta clara ao presidente dos EUA, Donald Trump, de que a soberania brasileira é inegociável. Trump justificou o tarifaço de 50% que deve ser imposto a produtos brasileiros com a tese da suposta "perseguição" a Bolsonaro pelo STF.

E o tarifaço? Negociação segue

Enquanto isso, o governo Lula segue preparando a resposta ao tarifaço -marcado para começar em 1º de agosto, caso Trump não recue mais uma vez. Empresários pediram ao governo que tente adiar a entrada em vigor das novas tarifas.

Ironicamente, lembra Josias, o tarifaço colocou parte do empresariado brasileiro, geralmente alinhado ao bolsonarismo, "no colo" de Lula, que tenta a negociação moderada. Tudo pelo medo do prejuízo.

E Jamil Chade mostra que até entidades empresariais americanas pressionam Trump pelo fim do tarifaço, no qual não veem lógica econômica, mas apenas prejuízos para todos os lados.

Finalmente, o colunista Leonardo Sakamoto nota a ironia: o mesmo Bolsonaro que durante a pandemia de covid-19 colocou a economia acima da vida, com medo de não conseguir sua reeleição, agora coloca-se ele próprio acima da economia, com medo da prisão.

Letícia Casado: Bolsonaro deve ir para prisão domiciliar caso seja condenado pelo STF

Reinaldo Azevedo: Gonet destrói tese da punição impossível de Bolsonaro e sua turma; vem cana

Josias de Souza: Será que Bolsonaro vai fugir?

Josias de Souza: Gonet aproxima Cid das grades

Josias de Souza: Trump coloca empresariado bolsonarista no colo de Lula

Jamil Chade: Empresários americanos pressionam Trump por fim de tarifa contra Brasil

Mariana Sanches: Tarifa de Trump ao Brasil é ilegal e Justiça deve barrar, dizem analistas

Mariana Sanches: Bolsonaro 'não é meu amigo', mas é respeitado, diz Trump ao criticar Brasil

Jamil Chade: Brasil leva tarifas de Trump à OMC e quer debate global

Leonardo Sakamoto: Dez razões para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, segundo a PGR

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro queria economia acima da vida, agora quer Jair acima da economia

Wálter Maierovitch: Gonet filtra delação e mostra papel menor de Mauro Cid

