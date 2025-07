PGR pede condenação de Bolsonaro e de outros sete por tentativa de golpe de Estado

(Reuters) - A Procuradoria-Geral da República pediu na noite de segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas no processo em que são acusados de tramar uma tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

O procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação de Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Gonet pediu ainda a condenação do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL-RJ), do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência general Augusto Heleno, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, do ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto.

Na peça enviada ao Supremo, Gonet avalia que os "depoimentos e inquirições ao longo do julgamento evidenciaram envolvimento dos denunciados em uma organização criminosa com o objetivo de impedir o funcionamento dos poderes da República e depor um governo legitimamente eleito", segundo nota divulgada pela PGR.

Caberá agora às defesas dos réus também apresentarem suas alegações finais no processo para que seja estabelecida pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, uma data para o julgamento na Primeira Turma da corte.

(Por Eduardo Simões)