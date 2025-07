PGR: Acusados mencionavam 'churrasco' para falar sobre golpe de Estado

A PGR (Procuradoria-Geral da República) revelou nas alegações finais da trama golpista que os acusados usavam o termo "churrasco" para se referir à tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Palavra constava em mensagens encontradas durante investigação nos celulares do tenente-coronel Mauro Cid. "O pessoal que colaborou com a carne estão (sic) me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco", perguntou o tenente Aparecido Portela, apontado como amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao então ajudante de ordens do Planalto.

Ao STF (Supremo Tribunal Federal), Cid confirmou o uso do codinome. "Ao dizer 'o pessoal que colaborou com a carne', [Portela] estava se referindo a pessoas do agronegócio que contribuíram financeiramente para a mobilização e manutenção de inúmeras pessoas na frente dos quartéis", afirma o relatório relativo ao depoimento do tenente-coronel à Corte.

Ontem, a PGR pediu a condenação de Cid, Bolsonaro e outros seis. São os acusados do chamado núcleo 1, composto por:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência);

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa.

Eles são acusados de cinco crimes. São eles: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Contra Bolsonaro, pesa ainda a agravante de liderar o grupo.

Defesas terão última oportunidade de apresentar argumentos e provas antes de julgamento. O prazo é 15 dias e é contado de forma sucessiva, que começou pela própria PGR.

Agora, defesa do tenente-coronel Mauro Cid terá outros 15 dias para se manifestar. Ele apresenta suas alegações primeiro por ter fechado acordo de delação premiada no processo.

Depois, as defesas dos demais acusados terão prazo conjunto de 15 dias. Os prazos correm mesmo durante o recesso do STF, que vai até o dia 31 de julho.