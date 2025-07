Pessoas manipuladoras: como identificar e se proteger do gaslighting

Você já sentiu uma sensação estranha, de dúvida ou confusão, após uma conversa? Ou já ouviu frases como "está delirando?" ou "deixa de tanto drama" em meio a uma discussão? Se a resposta for sim, talvez esteja enfrentando uma forma sutil, mas poderosa, de manipulação psicológica: o gaslighting.

Esse termo, popularizado pelo filme "À Meia-Luz" (1944), descreve quando uma pessoa (geralmente um parceiro íntimo) distorce fatos, omite informações e mente com o objetivo de fazer com que a outra duvide da própria memória, percepção e sanidade. É uma forma de violência emocional que mina, aos poucos, a autoconfiança da vítima.

O gaslighting começa devagar, com comentários que parecem banais, mas que, ao longo do tempo, fazem com que a vítima:

Passe a se desculpar por tudo; Duvide constantemente de suas decisões; Se sinta "emotiva demais" ou "difícil"; Omita situações do relacionamento para amigos e familiares; Justifique os comportamentos do parceiro, mesmo quando se sente desconfortável.

Essa manipulação é tão silenciosa que a vítima geralmente não percebe o que está acontecendo —especialmente quando ainda existe afeto envolvido.

Imagem: fizkes/iStock

Perfil do manipulador e dinâmica do abuso

Pessoas manipuladoras costumam repetir certos comportamentos que, apesar de variados, seguem um padrão. Mentem, negam evidências (mesmo diante de provas), culpam a vítima por tudo e dizem a amigos e familiares que o outro é instável, ciumento ou "difícil de lidar".

Com o tempo também podem:

Criar situações que provoquem confusão mental;

Fazer chantagem emocional;

Usar vulnerabilidades da vítima contra ela;

Minimizar violências anteriores ou negar totalmente os fatos.

Em alguns casos, o gaslighting acontece junto com outros abusos, como traições, agressões físicas ou até violência sexual, e é usado como estratégia para desqualificar a vítima. O manipulador a convence de que "nada aconteceu" ou de que "ela está exagerando", o que torna o rompimento ainda mais difícil.

Infelizmente, o cenário é agravado por questões culturais. Mulheres, por exemplo, são frequentemente acusadas de serem "loucas" ou "histéricas" quando, na verdade, estão apenas reagindo a uma opressão velada. Essa tática de descrédito funciona como ferramenta de poder em sociedades ainda marcadas pelo machismo.

Fortaleça sua autoestima e busque ajuda

O primeiro passo para sair de uma relação manipuladora é reconhecer o padrão. A manipulação afeta profundamente a saúde mental, podendo causar ansiedade, depressão, ataques de pânico e até estresse pós-traumático. Em muitos casos, a vítima se sente emocionalmente dependente do abusador e tem dificuldade de se posicionar sem o olhar ou aprovação dele.

Para se proteger:

Confie nos seus sentimentos e percepções. Se algo parece errado, provavelmente está;

Converse com pessoas de confiança que possam oferecer uma visão externa;

Reflita: você se sente mais insegura, ansiosa ou confusa desde que iniciou essa relação?

Questione: você precisa justificar cada atitude ou decisão? Se sente culpada o tempo todo?

Não hesite em buscar ajuda profissional. A terapia é fundamental para reconstruir a autoestima, resgatar a autonomia emocional e romper ciclos abusivos. Além disso, o acompanhamento psicológico ajuda a desenvolver estratégias para se proteger de novas situações manipuladoras no futuro.

Proteger-se de uma pessoa manipuladora é um ato de coragem e, principalmente, de cuidado com sua saúde emocional e sua liberdade de ser quem você é.

Fontes: Natalia Araújo e Natália Marques (psicólogas); e Fernando Fernandes (psiquiatra).

*Com informações de reportagem publicada em 28/01/2021.