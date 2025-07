OMC: comércio global cresce no 1º tri com antecipação às tarifas dos EUA, mas deve desacelerar

O volume do comércio mundial de mercadorias registrou forte alta no primeiro trimestre de 2025, com crescimento de 3,6% na comparação com os três meses anteriores e de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira (15) pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O desempenho foi impulsionado por uma "alta nas importações na América do Norte em antecipação ao aumento de tarifas nos EUA".

As tarifas citadas pela OMC são aquelas anunciadas em 2 de abril, já no segundo trimestre, mas que "foram amplamente antecipadas", o que levou importadores a "antecipar compras para evitar o pagamento de taxas mais altas mais adiante", diz a instituição.

O crescimento no trimestre superou as projeções do próprio relatório de abril da OMC. O resultado ficou acima tanto do cenário-base, de 2,7% para todo o ano, quanto da previsão ajustada de -0,2%, que já considerava as medidas tarifárias anunciadas até 16 de abril.

Apesar do forte início do ano, a OMC prevê desaceleração ao longo de 2025. "Estoques já abastecidos e tarifas mais altas devem pesar sobre a demanda por importações", alerta o comunicado. Até meados de junho, a projeção da entidade para o crescimento do comércio mundial em 2025 era de apenas 0,1%.

Regionalmente, a América do Norte liderou o avanço das importações no trimestre, com alta de 13,4% em relação aos três meses anteriores, seguida pela África (+5,1%) e América do Sul, América Central e Caribe (+3,6%). No lado das exportações, o maior crescimento foi do Oriente Médio (+6,3%), seguido pela Ásia (+5,6%).

Em valor, o comércio mundial de mercadorias cresceu 4% na comparação anual no primeiro trimestre, refletindo "forte crescimento em volume e queda nos preços", segundo a OMC. O destaque foi para produtos de tecnologia, como "equipamentos de escritório e telecomunicações", que avançaram 16% no ano.

Já no início do segundo trimestre, dados mensais apontam uma desaceleração. "As importações dos EUA subiram 25% no primeiro trimestre, mas apenas 1% nos dois primeiros meses do 2º trimestre", observa a OMC.