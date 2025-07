Nordeste dos EUA se prepara para mais chuvas após enchentes repentinas

O nordeste dos Estados Unidos se prepara para mais chuvas fortes nesta terça-feira (15), após inundações repentinas que interromperam viagens, bloquearam veículos e levaram a resgates de emergência em toda a região.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), o alerta para enchentes foi ativado em partes de Nova Jersey na manhã desta terça-feira.

Enquanto isso, a tempestade de verão, de movimento lento, continuará caindo sobre a região do Meio-Atlântico até a metade da semana.

"Uma massa de ar de verão rica em umidade sobre grande parte do leste e centro dos Estados Unidos continuará provocando tempestades elétricas em algumas regiões, capazes de causar chuvas torrenciais e inundações repentinas", alertou a agência.

Na noite de segunda-feira, chuvas torrenciais inundaram partes de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Maryland.

Na cidade de Nova York, autoridades de emergência recomendaram que moradores de áreas baixas ou subterrâneas buscassem terrenos mais altos.

Torrenciais de água suja desciam pelas principais vias de Manhattan no horário de pico. As pessoas buscavam abrigo sob as marquises dos prédios e em pontos de ônibus.

Várias estações importantes do metrô ficaram alagadas, e passageiros compartilharam imagens nas redes sociais mostrando ondas de água passando pelas catracas e caindo em cascata sobre os trilhos eletrificados.

No centro de Manhattan, dezenas de passageiros ficaram presos em um trem quando a água inundou a estação da Rua 28.

Os aeroportos JFK, LaGuardia e Newark suspenderam temporariamente as decolagens na noite de segunda-feira, forçando o cancelamento de dezenas de voos.

