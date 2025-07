Netanyahu enfrenta mais pressão política após saída de partido da coalizão governista

Por Steven Scheer e Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - Um partido religioso abandonou a coalizão governista de Israel em uma disputa sobre serviço militar, deixando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com uma maioria muito pequena no Parlamento, mas ainda com apoio político suficiente para garantir um possível cessar-fogo em Gaza.

Seis membros do Judaísmo Unido da Torá (UTJ, na sigla em inglês) entregaram cartas de renúncia durante a noite de cargos em comitês parlamentares e ministérios do governo, em protesto contra o fracasso dos parlamentares em garantir futura isenção do alistamento militar para estudantes religiosos ultraortodoxos.

O Shas, um segundo partido ultraortodoxo aliado ao UTJ, pode seguir o exemplo e deixar o governo sem maioria no Parlamento.

Os parlamentares do UTJ disseram que a saída entrará em vigor depois de 48 horas, dando a Netanyahu dois dias para tentar resolver a crise que tem atormentado sua coalizão há meses.

Mesmo que isso não aconteça, o Parlamento entra em férias no final de julho, o que daria ao primeiro-ministro mais três meses para buscar uma solução antes que qualquer perda de sua maioria pudesse ameaçar sua posição.

Netanyahu também está enfrentando pressão dos partidos de extrema-direita em sua coalizão sobre as negociações de cessar-fogo em andamento no Catar.

As negociações indiretas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas têm como objetivo interromper os combates em Gaza por 60 dias para permitir a libertação de metade dos reféns remanescentes mantidos pelo Hamas e o fluxo de ajuda para o enclave agredido.

Isso também abriria uma nova fase de conversações sobre o fim total da guerra.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, querem que Israel prossiga com a guerra, mas Netanyahu provavelmente ainda terá votos suficientes no gabinete para garantir um cessar-fogo sem eles.

"Assim que o acordo certo estiver sobre a mesa, o primeiro-ministro poderá aprová-lo", disse um assessor próximo de Netanyahu, Topaz Luk, à rádio do Exército na terça-feira.

Os israelenses estão cada vez mais cansados da guerra de 21 meses em Gaza, que começou com um ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023, que levou ao dia mais mortal de Israel, com 1.200 mortos e 251 feitos reféns pelos militantes palestinos.

Desde então, a ofensiva subsequente de Israel contra o Hamas matou mais de 58.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde, deslocou quase toda a população de Gaza, levou a uma crise humanitária e deixou grande parte do enclave em ruínas.

Também causou o maior número de mortes militares de Israel em décadas, com cerca de 450 soldados mortos até agora em combate em Gaza. Esse fato adicionou combustível a um debate já explosivo sobre uma nova lei de recrutamento no centro da crise política de Netanyahu.

Os ultraortodoxos estão há muito tempo isentos do serviço militar, que se aplica à maioria dos jovens israelenses, mas no ano passado a Suprema Corte ordenou que o Ministério da Defesa acabasse com essa prática e começasse a recrutar estudantes de seminários.