Não vamos apressar negociações por conta de algum 'deadline' do mercado, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a administração do governo americano não irá apressar as negociações comerciais com outros países por conta de "algum deadline do mercado", em entrevista para a Bloomberg TV, nesta terça-feira, 15. Segundo ele, a "obsessão" de focar nos mercados "não é certa".

Em relação à China, Bessent disse que os EUA estão em um "bom lugar" com a potência asiática e mencionou que os "participantes do mercado não devem se preocupar" com o a data limite de 12 de agosto, quando termina o prazo para Pequim alcançar um acordo duradouro com Washington.

"Podemos avançar nas conversas com a China, será importante para as duas economias, vamos falar sobre eles abrirem seu mercado. Espero encontrar meus homólogos chineses nas próximas semanas", pontuou.

Sobre acordos com outros países, Bessent voltou a dizer que, caso não venham com bons negócios, "as tarifas podem voltar". "O Reino Unido 'chegou cedo', e eles realizaram um ótimo negócio", afirmou. "Estou indo ao Japão para uma celebração dos EUA, mais do que para negociar", informou, sobre sua visita na exposição mundial Expo 2025, que acontece em Osaka.

Fed

O secretário ainda comentou que a independência do Federal Reserve (Fed) é importante para a política monetária, mas que o BC cometeu "grandes erros de previsão", sem fornecer mais detalhes. Ele disse que existem bons candidatos dentro e fora do Fed para ocupar a presidência da instituição, hoje comandada por Jerome Powell. "O processo formal para um sucessor de Powell já começou. A escolha acontecerá na velocidade de Trump e eu participo do processo de tomada de decisão na presidência do Fed", ressaltou.