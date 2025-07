Não é só aluguel: inflação da COP-30 faz preço da comida até triplicar

A quatro meses da COP-30, a conferência climática da ONU que ocorre em novembro em Belém, a capital paraense sente o impacto da alta de preços em diversos setores. Primeiro foram os aluguéis, e agora a alimentação chega a triplicar de preço. Donos de restaurantes e empreendedores tradicionais já estão amargando a inflação da COP-30.

O bar Suíço fecha as portas

Um dos setores que mais estão sofrendo impacto da especulação de preços é o imobiliário. Após 55 anos de funcionamento, o tradicional bar Suíço, localizado a 2,8 km do Hangar Centro de Convenções, um dos espaços da COP-30, é exemplo disso. O estabelecimento fechou as portas em abril, após ver o aluguel quase triplicar, de R$3.600 para R$10 mil.

"O aluguel da churrascaria do outro lado da rua, que tem o triplo do tamanho do bar, está por R$ 6.000. Não há outra explicação para esse aumento absurdo senão a especulação pela COP-30", desabafa Igor Gomes, proprietário do Suíço.

O bar Suíço, em Belém, antes de encerrar seu funcionamento Imagem: Luciana Cavalcante/UOL

Além de encerrar o negócio da família, o empresário também precisou demitir os cinco funcionários. "Tínhamos um espaço que passou por três gerações e teve que fechar as portas por conta da especulação imobiliária. Agora só penso em abrir um novo negócio quando a COP passar", lamentou.

Castanha nas alturas

No segmento da alimentação não é diferente. O empresário Maurício Façanha, proprietário do restaurante Ver-o-Açaí, é um dos afetados pela especulação de preços. Como só trabalha com produtos regionais, está sentindo o reflexo no custo dos ingredientes. Os maiores aumentos foram da castanha-do-pará, cujo quilo passou de R$ 35 para R$130; o peixe filhote, um dos mais requisitados para as receitas, que foi de R$ 46 para R$ 80; e o açaí, cujo litro saltou de R$ 38 para R$ 44 em um ano.

Maurício Façanha, proprietário do restaurante Ver-o-Açaí, em Belém Imagem: Luciana Cavalcante/UOL

A alta já está prejudicando o agendamento de eventos durante a COP. "Não podemos nem estimar o valor dos eventos, para não correr risco de prejuízo, pois a tendência agora é só aumentar. Não adianta aproveitar o momento para dar visibilidade à cidade se não houver uma educação de mercado. Parece que todo mundo só quer ganhar", criticou Façanha.

Pequenos empreendedores perdem mercado

O efeito COP atinge até mesmo empreendedores de menor porte. Lia Carvalho, que carrega a tradição das bombonzeiras --mulheres que produzem chocolate com recheio de doces de frutas regionais-- está enfrentando a alta nos valores da polpa de bacuri, do cupuaçu. Desde outubro, a primeira subiu de R$ 50 para R$ 80 o quilo. A segunda, de R$ 20 pra R$ 40. A castanha-do-pará foi outro insumo que afetou as contas de Lia.



As queimadas ocorridas no ano passado em Mosqueiro, distrito de Belém, também influenciaram nesses valores. A associação de mulheres da qual Lia faz parte fica na ilha, e a maioria das frutas usadas nos doces é produzida lá. A proximidade do maior evento climático mundial só agravou essa tendência.



"Estamos segurando o preço ainda, mas já tem gente repassando. Nesse cenário, quem mais sofre é o pequeno produtor, pois temos um produto diferenciado e as pessoas preferem pagar mais pelo industrializado", lamenta.

Dieese vê pressão de preços até a COP

Um levantamento realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) comprova o que a população já estava sentindo na prática: o aumento de preço das principais frutas regionais. O cupuaçu lidera o ranking, com quase 95% de alta, seguido da pupunha (quase 80%), uxi (64%), bacuri (56%) e açaí (mais de 50%).

O comportamento dos preços em Belém pode ser explicado por três fatores principais: sazonalidade, produção artesanal e, principalmente, o aumento da demanda por conta do evento.

"Com a aproximação da COP, vamos ter uma demanda maior dos bares, restaurantes e visitantes. Então haverá novas elevações de preços por conta dessa demanda externa que será ampliada. De quanto vai ser essa alta? Só o tempo vai dizer. Há inclusive relatos de alguns restaurantes montando estoques de produtos para fugir desses reajustes", afirma o supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa.