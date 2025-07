México promete agir caso negociações com EUA fracassem até prazo final das tarifas em agosto

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que o México adotará medidas se um acordo com Washington sobre novas tarifas não for alcançado até o prazo de 1º de agosto estabelecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

No sábado, Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México a partir de 1º de agosto, alegando que o principal parceiro comercial dos Estados Unidos não havia feito o suficiente para deter os cartéis de drogas.

"Esperamos chegar a um acordo... se não chegarmos a um acordo em 1º de agosto, informaremos sobre outras ações", disse Sheinbaum.

Ela disse também que espera anunciar medidas na próxima semana em conjunto com os produtores de tomate relacionadas ao anúncio de Washington na segunda-feira de que começará a cobrar uma taxa de cerca de 17% sobre as importações de tomates frescos do México.

"Acreditamos que podemos chegar a um acordo. Mas temos que nos preparar para todos os cenários... Temos que ter alternativas", disse Sheinbaum.

(Reportagem de Ana Isabel Martinez e Brendan O'Boyle)