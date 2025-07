Lucro do JPMorgan supera expectativas; aumenta previsão de receita de juros

(Reuters) - O JPMorgan Chase elevou sua previsão de receita líquida de juros para 2025, depois que o forte desempenho de suas divisões de banco de investimento e de comércio o ajudou a superar as expectativas de lucro para o segundo trimestre.

O banco espera agora cerca de US$95,5 bilhões de NII - a diferença entre o que ganha com empréstimos e o que paga com depósitos - em comparação com uma estimativa anterior de quase US$94,5 bilhões.

"A economia dos EUA permaneceu resiliente", disse o presidente-executivo Jamie Dimon em um comunicado. "A finalização da reforma tributária e a possível desregulamentação são positivas para as perspectivas econômicas. No entanto, persistem riscos significativos - incluindo tarifas e incerteza comercial, piora das condições geopolíticas, altos déficits fiscais e preços elevados de ativos."

A atividade do mercado aumentou à medida que os investidores aproveitaram as oportunidades e se protegeram dos riscos em resposta às mudanças nas políticas tarifárias dos EUA. A turbulência impulsionou a receita de negociação do JPMorgan em 15%, para US$8,9 bilhões, impulsionada por ganhos tanto em renda fixa quanto em ações.

As taxas de banco de investimento também aumentaram 7%, chegando a US$2,5 bilhões, sustentadas por um aumento nas fusões e aquisições e na subscrição de dívidas.

Excluindo custos não recorrentes, o JPMorgan ganhou US$4,96 por ação, acima dos US$4,48 por ação que os analistas esperavam, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

A provisão para perdas de crédito foi de US$2,85 bilhões, em comparação com US$3,05 bilhões no ano anterior.

As ações estavam marginalmente em baixa na pré-abertura do pregão.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru e Nupur Anand em Nova York)