Kazuo Ueda, presidente do Banco do Japão, é nomeado membro do conselho global G30

São Paulo 15/07/2025 18h37 O Grupo dos Trinta (G30) anunciou nesta terça-feira, 15, a entrada de Kazuo Ueda, presidente do Banco do Japão (BoJ), em seu quadro de membros. Ueda agradeceu o convite e afirmou que "é uma honra integrar o G30, uma organização conhecida por sua análise cuidadosa e contribuições significativas à política econômica global". Segundo ele, será uma oportunidade para dialogar "sobre os desafios urgentes enfrentados pela economia mundial". O G30, fundado em 1978, é um conselho global independente que reúne líderes econômicos e financeiros dos setores público, privado e acadêmico. Seus integrantes participam em caráter pessoal, e não como representantes de instituições. Segundo o comunicado, o grupo busca "aprofundar o entendimento das questões econômicas e financeiras e das implicações internacionais de decisões tomadas em todos os setores". As mais lidas agora Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão