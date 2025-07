John Kennedy retorna ao Fluminense

O herói do título da Copa Libertadores de 2023 do Fluminense, o atacante John Kennedy, está de volta ao time carioca, anunciou o clube nesta terça-feira (15).

O jogador de 23 anos retorna ao Tricolor após jogar emprestado ao Pachuca, onde marcou nove gols em 20 jogos do Campeonato mexicano.

Fluminense e Pachuca "entraram em acordo para a antecipação do fim do vínculo de empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna ao Tricolor para a sequência da temporada", informou o time carioca em nota.

O jogador retornará aos treinos na quarta-feira, sob o comando do técnico Renato Gaúcho, acrescentou.

"Agradecemos a dedicação e o comprometimento", publicou o Pachuca nas redes sociais nesta segunda-feira. "Desejamos muito sucesso em seu próximo desafio, John Kennedy!".

O atacante jogou pelo time mexicano na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde o Fluminense teve o melhor desempenho entre os times das Américas ao chegar chegou às semifinais do torneio.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, John Kennedy foi protagonista de um dos maiores momentos da história do clube.

Em 4 de novembro de 2023, ele marcou o gol decisivo na vitória do Flu por 2 a 1 sobre o Boca Juniors na final da Copa Libertadores, na prorrogação, dando ao seu time o primeiro troféu da competição.

Ele também conquistou a Recopa Sul-Americana de 2024.

Em sua primeira passagem pelo time carioca (2020-2024), Kennedy totalizou 21 gols e seis assistências em 112 partidas em todas as competições.

Ele não jogou nenhum minuto pela seleção principal do Brasil até o momento, embora tenha atuado pela seleção sub-23 no Pré-olímpico sul-americanas do ano passado, na Venezuela.

Na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pela décima quarta rodada do Brasileirão.

