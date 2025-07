Israel anuncia ataques contra o Hezbollah no leste do Líbano

O Exército israelense anunciou ataques contra alvos do Hezbollah no vale do Bekaa, no leste do Líbano, apesar do acordo de cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024.

"Aviões da Força Aérea, guiados pela inteligência militar e pelo comando norte, começaram a atingir vários alvos terroristas da organização terrorista Hezbollah, na região libanesa de Bekaa", afirma um comunicado militar, que cita "acampamentos militares" da "força Radwan", a unidade militar de elite do Hezbollah.

"Os complexos militares atacados eram utilizados pela organização terrorista Hezbollah para treinar terroristas com o objetivo de planejar e executar atentados terroristas contra as tropas (israelenses) e o Estado de Israel", afirmou o Exército.

Segundo o comunicado, uma operação militar israelense em setembro de 2024 matou os comandantes da força Radwan em Beirute e no sul do Líbano, mas "desde então, a unidade trabalha para restabelecer suas capacidades".

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que os ataques eram "uma mensagem clara" ao Hezbollah e ao governo libanês, "que é responsável por respeitar o acordo de cessar-fogo".

crb/avm/bfi/msr/zm/fp

© Agence France-Presse