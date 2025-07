Moraes comanda conciliação de Lula e Congresso sobre suspensão do IOF

O ministro Alexandre de Moraes conduz hoje à tarde a reunião de conciliação entre o governo Lula (PT) e o Congresso sobre o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Moraes suspendeu os decretos sobre mudanças na cobrança no início do mês. A decisão ajudou a acalmar os ânimos entre Executivo e Legislativo, que agora buscam uma saída menos danosa para ambos os lados. Estão intimados a participar as presidências da República, do Senado e da Câmara, a PGR (Procuradoria-Geral da República), a AGU (Advocacia-Geral da União) e os autores das ações —uma foi protocolada pelo PL, a outra, pelo PSOL, e a terceira, pela própria AGU.

Em manifestação enviada ao STF na última sexta, o Congresso Nacional pediu que seja mantida a suspensão do decreto do governo sobre o IOF. O Legislativo reforçou que tem prerrogativa para sustar decretos do Executivo. Também argumentou que o Executivo cometeu desvio de finalidade ao mudar regras do IOF com o objetivo de aumentar a arrecadação

Jorge Messias, ministro da AGU, deve defender a manutenção da alta do IOF. No pedido de judicialização, apresentado no dia 1º, após derrota no Congresso, o governo argumenta que a decisão do Congresso infringe a separação dos Poderes e que é prerrogativa do presidente da República promover ou não ajustes tributários.

Governo não vai levar proposta alternativa à reunião, diz ministro palaciano. "O governo já tem a proposta e foi o que fez no decreto. Na posição oficial do governo, o decreto está regular, e o governo pediu que o STF se manifeste. Então não tem proposta alternativa", disse Rui Costa, ministro da Casa Civil, ontem.

A cúpula da Câmara sinalizou que deve aceitar o aumento do IOF apenas nas operações que já têm cobrança da tarifa. Lideranças dizem entender que o Executivo tem a prerrogativa de aumentar o imposto existente, mas querem evitar a criação de novos.

Novas cobranças sinalizam que o Congresso espera recuo. A concessão só será aceita pelos parlamentares se o Executivo abrir mão de cobrar imposto do empréstimo externo de curto prazo e de planos de previdência do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

Caso a proposta seja aceita, o empréstimo para empresas e planos de previdência deixariam de ter cobrança do IOF. Pelo decreto do governo Lula, a modalidade de adiantamento de crédito às empresas teria uma cobrança que pode chegar a 3,5%. Já o VGBL teria uma alíquota de 5% para aportes acima de R$ 50 mil por mês.

Como era e como ficou o IOF