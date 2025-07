Influencer foragido por divulgar Jogo do Tigrinho é preso em Dubai

O influenciador Eduardo Felipe Campelo, investigado por divulgar Jogo do Tigrinho e que estava na lista de procurados da Interpol após sair do Brasil, foi preso pela polícia dos Emirados Árabes Unidos.

O que aconteceu

Eduardo, de 30 anos, foi encontrado pelas autoridades em Dubai. Ao UOL, o delegado Tiago Dantas, da delegacia de estelionatos do Paraná, disse que a Justiça foi informada sobre a prisão na sexta-feira, mas não sabe em quais circunstâncias ele foi detido.

Tribunal de Justiça do estado já solicitou a extradição do brasileiro. O processo, no entanto, é demorado e ainda não há previsão de quando ocorra, informou Dantas. A ação judicial na qual Eduardo é alvo segue em sigilo.

Ele é investigado por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro após divulgar o Jogo do Tigrinho. Segundo a polícia, o influenciador movimentou cerca de R$ 8,5 milhões com o jogo e ostentava uma vida de luxo pelas redes sociais, onde tem mais de 100 mil seguidores.

Influencer foi preso em novembro do ano passado em Curitiba, mas liberado dias depois com a condição de que não divulgasse mais jogos de azar na internet nem saísse do Paraná sem aviso prévio ao juiz da comarca. Em abril deste ano, ele viajou com a esposa para comemorar a lua de mel em Dubai e não retornou mais. Em maio, ele foi incluído na lista de procurados da Interpol e ficou sujeito a ser preso por qualquer agente estrangeiro em qualquer lugar do mundo.

A polícia monitorava Eduardo pelos perfis sociais durante esse período. As autoridades informaram que sabia que ele continuava nos Emirados Árabes devido às suas postagens.

O UOL entrou em contato com a defesa de Eduardo para comentar sua prisão. Até o momento, não houve retorno, mas espaço segue aberto para manifestação.

De motoboy à vida de luxo

Eduardo começou a vida sendo motoboy. Sem ensino superior, ele se dedicava boa parte fazendo entregas para ajudar financeiramente a família. Perdeu a mãe há pouco mais de seis anos, quando também teve o seu filho.

Os negócios dentro dos jogos de azar teriam começado há pouco mais de três anos. No Brasil, Eduardo morava em uma casa alugada na cidade de Pinhais, avaliada em cerca de R$ 2 milhões de reais.