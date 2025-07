Não existe indenização para quem fez Pix entre 2020 e 2025; é golpe

Publicações nas redes sociais enganam ao prometer uma indenização de até R$ 10 mil para quem fez operações via Pix entre os anos de 2020 e 2025. Trata-se de um golpe.

As postagens falsas utilizaram ferramentas de inteligência artificial para modificar uma reportagem do Jornal da Record, com o intuito de dar maior veracidade ao anúncio.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo de uma reportagem exibida pelo Jornal da Record. Nela, a voz de um homem diz o seguinte: "Todos os brasileiros que utilizaram o Pix para transferências ou recebimentos entre 2020 e 2025 podem receber uma indenização de até R$ 10 mil". Segundo a postagem desinformativa, a medida seria uma compensação pelo vazamento de dados de milhares de brasileiros que utilizaram o sistema.

Na publicação desinformativa é dito ainda que os interessados devem consultar o site oficial do Banco Central, cujo suposto link está disponível na postagem.

"Atenção! Todas as pessoas que utilizaram o PIX entre 2020 a 2025 podem receber uma quantia como pedido de desculpas. Clique em Saiba mais para conferir", reforça a mensagem contida no post.

Ao clicar no link indicado pelas peças fraudulentas, o usuário é redirecionado para um site que simula ser do Banco Central e que pede o número do CPF. Em seguida, a pessoa deve preencher um formulário e fornecer outros dados pessoais, como nome completo e endereço, para que seja calculado o valor da suposta indenização. Uma mensagem explica que é necessário o pagamento de uma taxa para que o valor seja liberado, o que nunca acontece.

Por que é falso

Reportagem foi alterada por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo veiculado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado em alterações digitais de conteúdo. A ferramenta indicou 99,9% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation aponta 99,9% de probabilidade de vídeo ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

Vídeo original fala sobre Pix automático. Uma busca no perfil oficial do Jornal da Record no YouTube (aqui) permitiu chegar ao conteúdo original, publicado em 4 de junho. Na matéria, o repórter Emerson Ramos explica como funciona o Pix automático, que entraria em vigor doze dias depois (aqui e abaixo). Em momento algum a reportagem fala sobre a suposta indenização para quem fez Pix entre 2020 e 2025.

Dados pessoais do Pix vazaram em março. O caso afetou 25.349 chaves Pix de clientes da QI Sociedade de Crédito (QI SCD S.A.), segundo o Banco Central. O vazamento ocorreu devido a "falhas pontuais" nos sistemas da instituição (aqui). Em maio, um incidente semelhante atingiu a chave Pix de 50 pessoas com conta na Cashway Tecnologia da Informação S.A. (aqui). Em julho de 2024, 39.088 chaves Pix de usuários da 99Pay Instituição de Pagamentos também tiveram seus dados vazados (aqui).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

