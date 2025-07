Incêndio no Grand Canyon que começou há 11 dias destrói dezenas de edificações

Por Andrew Hay

(Reuters) - Um incêndio em uma floresta seca na Margem Norte do Grand Canyon cresceu cerca de 50% nesta terça-feira, depois de destruir dezenas de edificações, provocando indignação pública pelo fato de ter sido deixado para queimar por uma semana antes que os bombeiros tentassem extingui-lo totalmente.

O chamado Dragon Bravo Fire aumentou para 3.468 hectares depois de queimar o histórico Grand Canyon Lodge e 70 outras estruturas, incluindo cabanas de turistas e alojamentos de funcionários do parque no fim de semana, disse um porta-voz da equipe do incidente.

A mídia local informou que cerca de 280 funcionários do Serviço Nacional de Parques perderam suas moradias no incêndio provocado por um raio em 4 de julho.

"É como se fosse uma isca perfeita para uma fogueira", disse o porta-voz Stefan La-Sky sobre a baixa umidade recorde das árvores na floresta de pinheiros e abetos na Margem Norte.

A governadora do Arizona, Katie Hobbs, exigiu uma investigação independente para saber por que a equipe do National Park Service deixou o fogo queimar durante a época mais seca do verão, em uma tentativa fracassada de reduzir os riscos de incêndios florestais e melhorar a saúde da floresta.

O National Park Service disse que inicialmente tratou o incêndio com uma estratégia de "confinamento e contenção" para permitir que o papel natural do fogo reduzisse o acúmulo de combustível, estimulasse o crescimento de novas plantas e ajudasse a regular insetos e doenças.

Ele mudou para uma "estratégia agressiva de supressão total" depois que ventos fortes do noroeste em 11 de julho, incomuns na área, levaram o fogo em direção aos edifícios do parque na borda do cânion, de acordo com o site de incêndios florestais do governo dos EUA InciWeb.

O incêndio foi o segundo incêndio controlado na Margem Norte em várias décadas a ficar fora de controle.

O Warm Fire, em 2006, foi deixado para queimar por semanas após um raio antes que os ventos fortes o deixassem fora de controle, prendendo brevemente centenas de turistas e funcionários do parque antes de serem retirados. O incêndio acabou queimando 24.000 hectares, grande parte deles severamente.

A Margem Norte do parque permanecerá fechada pelo resto da temporada de 2025, que vai até outubro, e as trilhas internas do cânion e os acampamentos estão fechados até segunda ordem, informou o National Park Service. A margem sul do parque, que atrai cerca de 5 milhões de visitantes anualmente, permanece aberta.