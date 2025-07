Futuros do Nasdaq e do S&P 500 sobem com balanços e inflação em foco

(Reuters) - Os futuros do Nasdaq e do S&P 500 subiam nesta terça-feira, com os investidores se preparando para a divulgação de balanços dos principais credores de Wall Street, bem como para dados de inflação que podem influenciar as expectativas sobre quando o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros.

O futuro do S&P 500 subia 0,36%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,58%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,1%.

Os futuros do Nasdaq 100 eram impulsionados pelos ganhos da Nvidia, depois que a fabricante de chips anunciou planos para reiniciar as vendas de seu chip H20 AI para a China. As ações da empresa subiam 5,2% nas negociações pré-abertura.

As notícias também impulsionavam outros fabricantes de chips, com a Advanced Micro Devices subindo 3,6% e a Marvell Technology avançando 2,7%.

Enquanto isso, a temporada de balanços está prestes a começar, com os gigantes do setor bancário JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup divulgando seus resultados trimestrais antes do pregão de abertura.

Apesar das novas ameaças tarifárias do presidente Donald Trump - desta vez direcionadas à Rússia - os mercados têm ignorado amplamente a retórica, concentrando-se em um avanço nas negociações com os parceiros comerciais dos EUA.

As expectativas aumentaram depois que Trump sinalizou disposição para conversar, após seu alerta no fim de semana de tarifas de 30% sobre a União Europeia e o México a partir de 1º de agosto.

As atenções ainda estão voltadas para o relatório de preços ao consumidor de junho, previsto para as 9h30, com os investidores atentos a quaisquer sinais de que as tarifas estejam fomentando a inflação.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)