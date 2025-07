Como é um cocô saudável? Aparência das fezes pode ser 'termômetro' da saúde

Pode não ser algo muito agradável, mas observar as próprias fezes é como "ver um termômetro da nossa saúde", defende a nutricionista Michele Lucas, que participou do novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

A aparência do cocô pode revelar desde desequilíbrios na alimentação até sinais de intolerâncias, inflamações ou até questões relacionadas à saúde mental.

Eu brinco muito sobre o 'cocô bonito'. Se ele está em formato de salsicha e sai sem te machucar, isso é um cocô saudável. Michele Lucas

Fezes pastosas, por outro lado, não costumam ser um bom sinal, especialmente se a evacuação for frequente, segundo a nutricionista. Ficar sem fazer o "número 2" também pode indicar algum problema, como prisão de ventre, desidratação, baixa ingestão de fibras ou até desequilíbrios na flora intestinal.

"Mesmo que você esteja se alimentando bem, se o seu cocô estiver estranho, você pode estar comendo alguma coisa que está causando alergia e prejudicando a digestão", afirma Michele, que é especialista em saúde intestinal.

Um "cocô saudável", afirma a nutricionista, é reflexo de um conjunto de hábitos, incluindo alimentação equilibrada, hidratação adequada, prática regular de exercícios e o gerenciamento do estresse. "Nosso intestino está muito conectado com o nosso cérebro", diz ela.

Um exemplo da conexão entre intestino e cérebro é o que acontece quando alguém com medo de falar em público sobe ao palco: o nervosismo pode provocar um verdadeiro "rebuliço" no intestino.

"Essa conexão intestino-cérebro vai fazer com que você entre em alerta e o seu intestino pare de funcionar. A dor de barriga é porque o sangue foi mobilizado para os músculos para te fazer sair correndo", explica Michele.

Segundo a nutricionista, muitos pacientes chegam ao consultório acreditando que a alimentação é a principal causa dos problemas intestinais, mas nem sempre é assim. Outros fatores, como estresse, sedentarismo e até a qualidade do sono podem interferir diretamente no funcionamento do intestino.

"A alimentação da pessoa está boa, mas a rotina de trabalho e os relacionamentos estão horríveis, e a pessoa está buscando solução na comida, mas às vezes o problema não está ali", diz ela.

Thiago Fragoso sobre banheira de gelo: 'Entro e saio zen'

Fazer exercício físico nunca foi um desafio para o ator Thiago Fragoso, 43, que também participou do programa. "Fui federado na natação, até os 12 anos competia, sempre gostei de me exercitar", diz ele.

Para Fragoso, o grande desafio ao cuidar da saúde é outro: a alimentação. "Ao mesmo tempo que gostava de me exercitar, também tinha esse lado da comida, que veio da minha família. Uma coisa que sempre lembram sobre mim é que, quando eu tinha dois anos, comi dois Big Bobs sozinho", brinca o ator.

A principal dificuldade para mim é a alimentação, porque vai muito no lugar do emocional. Se você está feliz, come; se está entediado, come; se não tem o que fazer, come. Essa é a parte difícil e eu entendo perfeitamente o que tenho que fazer para entrar nos eixos. Thiago Fragoso

Nos últimos meses, porém, mudanças simples na rotina já começaram a fazer efeito. "Tenho levado muito mais a sério a minha alimentação, inclusive, de uns meses para cá, só de ter feito algumas pequenas mudanças, emagreci 5 kg".

Ele conta que reduziu o consumo de carboidratos e passou a dar preferência a frutas com baixo índice glicêmico, já que seu nível de açúcar no sangue costuma ser alto, segundo o ator. "Apesar de amar doce, tenho que me cuidar, só como uma vez por semana".

Além disso, ele faz musculação e voltou a correr: a meta é completar uma meia-maratona ainda neste ano. "Os treinos mais longos me fazem muito bem, para o humor, para a cabeça", diz ele.

A recuperação pós-treino acontece em uma banheira de gelo, prática que virou tendência entre atletas, celebridades e entusiastas do bem-estar no Brasil. A chamada crioterapia por imersão consiste em mergulhar o corpo em água extremamente fria por alguns minutos.

"Tenho facilidade, não é todo mundo que consegue, mas eu entro, fico 5 minutos meditando. Saio zen, pode querer brigar comigo, não vai conseguir, eu saio muito tranquilão, sinto que solta uma porção de coisa boa", diz Fragoso.

Segundo Michele, um dos benefícios da prática é o alívio do estresse.

"No caso do Thiago, por exemplo, se expor a alguns extremos é ótimo. Quando a gente vai para a comida por uma questão emocional, é importante encontrar outras formas de suprir essa necessidade emocional", explica.

Ela lembra que o açúcar atua como um neurotransmissor e traz prazer imediato, mas só é capaz de aliviar tensões no curto prazo. "Buscar outras fontes de prazer e regulação emocional faz toda a diferença", recomenda a especialista.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Thiago Fragoso no topo da página.

