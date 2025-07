Fisiculturista espanca namorada em apartamento em SP e foge para Santos

Um fisiculturista de 24 anos foi preso ontem após espancar a própria namorada em um apartamento em São Paulo e fugir para a Baixada Santista.

O que aconteceu

Namorada de Pedro Camilo Garcia foi encontrada machucada em um apartamento em Moema, zona sul da capital. O casal veio do litoral para a cidade no fim de semana para comemorar o aniversário da vítima e o crime aconteceu na madrugada de ontem.

Fisiculturista ficou com a mão machucada por conta do golpe que atingiu a namorada. O momento em que ele deixa o apartamento foi gravado por câmeras de segurança do condomínio. Nas imagens, é possível ver que Pedro sai do local minutos após chegar acompanhado pela vítima. Ele fugiu do local de carro, sem prestar socorro.

A vítima, de 27 anos, foi levada em estado grave a um hospital de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O UOL não conseguiu até o momento atualizações sobre o estado de saúde dela.

Pedro foi encontrado na manhã de ontem após ser parado por policiais militares na avenida Presidente Wilson, em Santos. O local fica a mais de 70 quilômetros de distância do ponto em que a vítima foi abandonada.

Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e até a manhã de hoje o homem não passou por audiência de custódia.

Fisiculturista é preso por suspeita de espancar namorada no dia do aniversário Imagem: Reprodução de redes sociais

Homem deixou mensagem de aniversário para namorada antes do espancamento. O post foi feito por meio dos stories e já não estava disponível para visualização na manhã de hoje. As únicas postagens públicas de Pedro mostram ele em um campeonato de fisiculturismo e mostrando seu desenvolvimento na academia.

Defesa. O auto de prisão em flagrante de Pedro no TJSP não tem um nome de defesa constituído. O UOL buscou o tribunal e o coach do fisiculturista para saber se eles podem indicar o advogado do preso. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.