'Fiquei meses sem parte do meu crânio': ela conta como sobreviveu após AVC

A educadora física Danielle Tonette, 42, participava de uma corrida de 18 quilômetros quando sentiu algo incomum e intenso. "Foi uma pressão muito forte na nuca, que parecia explodir minha cabeça. Nada parecido com dor de cabeça, era uma dor estranha."

Ela participava da Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e, ainda consciente, conseguiu encostar-se em um muro e ligar para o marido antes de perder os sentidos.

Danielle foi socorrida com rapidez e levada a um hospital, onde recebeu o diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico, provocado pelo rompimento de um aneurisma que ela desconhecia, devido a má formação em uma artéria.

A gravidade do quadro exigiu uma cirurgia de emergência, em que parte de seu crânio foi removida para conter o inchaço no cérebro. "A sorte é que, por ser uma prova, havia uma ambulância por perto. Isso contribuiu muito para o sucesso do meu resgate."

Ela permaneceu 30 dias internada, inicialmente completamente imóvel. Seu lado direito estava paralisado, e as previsões médicas não eram animadoras: dois anos de recuperação e apenas 2% de chance de escapar sem sequelas.

Mas Danielle contrariou as estatísticas. "Em 15 dias, já tinha voltado com meus movimentos. Claro, com ajuda da fisioterapia, tudo com muita cautela", conta.

"Fiquei 4 meses sem [parte] do crânio", resume ela. O tempo foi necessário até o inchaço do cérebro diminuir, e a rotina foi de cuidados extremos e dores constantes.

"Começava o dia e, quando eram umas 5 horas da tarde, já estava bem fundo onde estava sem crânio e muita dor de cabeça", relata. Ao fim desse período, recebeu uma prótese e seguiu reabilitando corpo e mente. Atualmente ela vive sem sequelas do ocorrido, apenas com algumas cicatrizes no couro cabeludo.

À esquerda, Danielle durante a recuperação após o AVC. À direita, a prótese que recebeu no local onde o crânio havia sido removido Imagem: Arquivo pessoal

Apaixonada por atividade física e por promover o bem-estar feminino, Danielle transformou o trauma em missão.

Meu propósito engrandeceu. Quero mostrar para as pessoas que atividade física salva vidas, como salvou a minha. Danielle Tonette

Ela atribui a sobrevivência e a rápida recuperação ao estilo de vida saudável que mantinha.

Hoje, ela compartilha sua história nas redes sociais, encorajando mulheres a cuidarem do corpo não apenas pela estética, mas pela saúde física e emocional. "Atividade física cura, transforma a nossa vida e nos prepara para qualquer coisa que a gente tenha de enfrentar."

Entenda o AVC hemorrágico

O AVC hemorrágico acontece quando um vaso se rompe, levando ao extravasamento de sangue no cérebro, explica Gisele Sampaio, médica neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Já o AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria cerebral, geralmente por um coágulo,

Apesar de mais raro (representando cerca de 20% dos casos), o AVC hemorrágico tende a ser mais grave. "Em média, o AVC hemorrágico é mais extenso, levando a maior risco de sequelas e óbito", explica o neurologista Felipe Barros, do Hospital Sírio-Libanês.

Quando a retirada de parte do crânio é necessária?

Nos casos mais severos, como o de Danielle, uma cirurgia chamada craniectomia descompressiva pode ser indispensável. "Pode ser indicada para remover o coágulo de sangue, reduzir a pressão intracraniana e evitar danos secundários", diz Gisele. Felipe Barros estima que apenas cerca de 10% dos pacientes com AVC hemorrágico precisam desse procedimento.

Durante a cirurgia, uma parte do crânio é retirada para permitir que o cérebro desinche. Em alguns casos, esse osso é armazenado para futura reinserção; em outros, recorre-se a uma prótese.

Quanto tempo se pode ficar sem o crânio?

O tempo sem a parte óssea do crânio varia, mas geralmente vai de semanas a alguns meses. Durante esse período, o paciente precisa de cuidados redobrados. "Há risco de trauma, infecção e alterações na dinâmica do líquido cerebral", alerta Gisele.

Quedas podem ser mais danosas, por isso é essencial proteção e acompanhamento constante.

Felipe Barros, neurologista do Hospital Sírio-Libanês

Também é importante manter o local da incisão limpo e evitar atividades de risco até a recolocação do crânio, seja com o osso original ou com uma prótese. Se o osso original for inviável —por infecção, deterioração ou perda—, utiliza-se uma prótese feita de materiais como titânio ou acrílico, moldada para se adaptar à anatomia do paciente.

Reabilitação e cuidados especiais

A recuperação de um AVC desse tipo exige reabilitação intensiva, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. "O foco é na recuperação da função cerebral e das habilidades motoras e cognitivas", diz Barros.