Federarroz: compra do grão pela Conab é bem-vinda, mas é preciso fiscalização

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) demonstrou preocupação e fez exigências em relação ao recente anúncio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de compra de 110 mil toneladas de arroz. Segundo nota da entidade, após a queda nos preços do cereal nos últimos meses, a medida busca estabilizar o mercado interno, conforme justificou a Conab. No entanto, a Federarroz destaca a necessidade de abrir novos mercados e melhorar a fiscalização interna do arroz para garantir uma competição justa.O presidente da Federarroz, Denis Nunes, disse na nota que, apesar de a medida ser bem-vinda, o setor enfrenta dificuldades que vão além dos preços de mercado. "Precisamos que o Ministério da Agricultura seja mais rigoroso nas fiscalizações sobre a tipificação do arroz, pois há fraudes ocorrendo que prejudicam a equidade dentro do Mercosul", alertou Nunes, que também mencionou questões tributárias como entraves para os produtores.A diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), Andressa Silva, expressou, na mesma nota, preocupações sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva diante das oscilações de preço. Para ela, essas flutuações influenciam negativamente tanto a produção quanto o consumo do arroz no Brasil.Com a Conab prevendo uma safra superior a 12 milhões de toneladas do cereal em 2026, o diálogo entre o governo e as entidades do setor "é considerado crucial" para garantir a estabilidade e o crescimento sustentável do mercado, defende a Federarroz.