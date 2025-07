Eurasia/Garman: temos que notar repercussões econômicas de tarifas para ver impacto eleitoral

O diretor da Eurasia para as Américas, Christopher Garman, afirma que é preciso ver as repercussões econômicas da eventual aplicação de tarifas de 50% por parte dos Estados Unidos ao Brasil para verificar como o cenário pode impactar as eleições de 2026 - que, enfatiza, ainda estão distantes em mais de um ano.

Garman exemplifica que grande parte da perda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu por conta da inflação de alimentos. No curto prazo, menciona que pesquisa AtlasIntel/Bloomberg verificou que a aprovação de Lula subiu de 47,3% para 49,9% após o tarifaço e, assim, avalia que provavelmente haverá ascensão na popularidade do presidente.

As declarações foram feitas durante webinar da Brazilian-American Chamber of Commerce.