Irlanda começa escavações onde podem estar restos de 796 bebês e crianças

A Irlanda iniciou ontem a escavação do terreno onde podem estar os restos de 796 bebês e crianças enterrados clandestinamente em um antigo lar católico para mães solteiras em Tuam, no oeste do país.

O que aconteceu

Pesquisa começou em 2014 e apontou a morte de 796 crianças. A historiadora local Catherine Corless revelou, após investigar registros oficiais, que quase 800 bebês e crianças haviam morrido no St. Mary's Home, dirigido pelas freiras da ordem Bon Secours.

O lar católico abrigava mães solteiras rejeitadas pela sociedade. De 1925 a 1961, as mulheres eram mantidas sob vigilância e separadas dos filhos, que morriam ou eram adotados sem consentimento.

Investigação inicial apontou restos humanos em um tanque séptico, sob o que hoje é um parque infantil. Testes realizados nos restos indicaram que as vítimas tinham entre 35 semanas de gestação e três anos de vida. A maioria morreu entre 1925 e 1961, período de funcionamento da instituição.

As escavações devem durar até dois anos. O trabalho é liderado pelo perito forense Daniel MacSweeney, com apoio de equipes da Irlanda, Reino Unido, EUA, Canadá, Espanha e Colômbia.

Em 2017, Catherine Corless recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Irlanda, em reconhecimento ao seu trabalho relacionado ao lar para mães e bebês de Tuam Imagem: Brian Lawless - PA Images/PA Images via Getty Images

Internação compulsória

O local funcionou por 36 anos como símbolo do estigma contra mães solteiras na Irlanda. As mulheres eram internadas à força, e as crianças, muitas vezes, morriam de fome, doenças ou negligência, sem direito a registro ou sepultamento digno.

Fome, sarampo e pneumonia estão entre as causas registradas das mortes. Documentos revelados por Corless mostram que muitas das crianças morreram em decorrência direta de negligência e condições precárias impostas pelo sistema.

Corless foi alvo de críticas e ameaças ao divulgar os dados. Moradores a acusaram de "envergonhar Tuam", e ela chegou a receber e-mails ofensivos do exterior. Mesmo assim, continuou a denunciar a omissão histórica.

A ordem religiosa Bon Secours, ligada à Igreja Católica, dirigia o orfanato e outras instituições do tipo na Irlanda. Em 2021, as irmãs pediram desculpas públicas e anunciaram um fundo de 12,97 milhões de euros (R$ 75,2 milhões) para indenizar sobreviventes e familiares.

Uma vala coletiva foi encontrada com os restos de 796 bebês e crianças de até três anos, enterrados em um antigo tanque de esgoto Imagem: Charles McQuillan/Getty Images

Busca por justiça

Anna Corrigan, que acredita ter dois irmãos entre os mortos, lidera um grupo por justiça. Ela afirmou ao Irish Times que o início das escavações traz esperança e representa "uma luz no fim do túnel" para as famílias.

A escavação será longa e minuciosa, devido ao estado dos restos. Segundo MacSweeney, o trabalho é inédito pela mistura e fragilidade dos ossos — um desafio que pode levar anos, conforme relatou a CBS News.

O caso gerou uma investigação nacional sobre abusos institucionais. A descoberta de Tuam levou o governo da Irlanda a criar uma comissão para apurar as práticas em lares religiosos, cuja conclusão apontou mais de 9.000 mortes em instituições semelhantes.

Entre 1922 e 1998, mais de 56 mil mulheres e 57 mil crianças passaram por lares como o de Tuam. O sistema de confinamento das mães e a morte de milhares de crianças expuseram a aliança entre Estado e Igreja para controlar mulheres e famílias pobres.

O caso se tornou um marco dos abusos cometidos pela Igreja e pelo Estado. "Essas crianças não importavam em vida e não importavam na morte", resumiu Catherine Corless ao Irish Times.