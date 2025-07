Eleve a autoestima: esses 10 hábitos diários vão aumentar seu amor-próprio

Pode até parecer papo de autoajuda barata, mas gostar de si mesmo, ter a autoestima elevada e cultivar o amor-próprio está relacionado com a boa saúde mental e com o bem-estar.

A autoestima, na prática, é o conjunto de sentimentos e percepções que temos sobre nosso próprio valor. É como enxergamos nossas qualidades, forças e limitações. É o termômetro de o quanto conseguimos ter orgulho de quem somos —e não apenas do que fazemos.

Quando ela está baixa, os efeitos aparecem em cascata: ansiedade, depressão, tendência à autocrítica severa e à insegurança nos relacionamentos.

Um estudo conduzido pela Universidade Aberta de Amsterdã mostrou que pessoas com autoestima fragilizada sentem-se mais vulneráveis nas relações amorosas, têm dificuldade em confiar no afeto do parceiro e acabam se arrependendo até de pequenos sacrifícios feitos em nome do relacionamento —o que só reforça o ciclo de frustração e estresse.

Mas se autoestima é construída ao longo dos anos, é possível fortalecê-la em qualquer momento da vida. A seguir, listamos dez estratégias práticas e embasadas para começar essa construção.

Imagem: iStock

1. Veja-se com mais generosidade

Tentar enxergar suas qualidades de forma mais ampla é um exercício poderoso. Que tal fazer uma lista com 20 coisas de que você gosta em si? E atenção: exclua da lista as habilidades de trabalho. Foque em aspectos que te tornam único como pessoa —sua criatividade, seu senso de humor, sua empatia, sua forma de escutar os outros.

2. Foque nos seus objetivos - não nos dos outros

Comparações constantes são armadilhas para a autoestima. Em vez de olhar o jardim alheio, preste atenção no seu solo, nos seus frutos, na sua experiência e nos seus potenciais. Sua história é única, e medir conquistas com régua emprestada só atrasa o próprio crescimento.

3. Pare de se culpar por tudo

Errar não te faz menos valioso —te faz humano. Nem tudo está sob nosso controle. Ao encarar um fracasso ou contratempo, evite o pensamento ruminante. Tente identificar o que você pode aprender com a situação e siga em frente.

Imagem: iStock

4. Exponha-se (mesmo com medo)

A autoconfiança não aparece do nada —ela se constrói na prática. Praticar atividades físicas ou artísticas, como dança, teatro, canto, pintura ou ioga, ajuda a desenvolver expressão e presença. Quanto mais a pessoa tímida se expõe, mais ela internaliza a confiança e melhora a autoestima.

5. Celebre pequenas vitórias

Reconhecer os próprios limites é o primeiro passo. Superá-los, aos poucos, é o próximo. Cada passo fora da zona de conforto torna mais fácil lidar com situações desafiadoras —e merece ser valorizado. Não espere aplausos externos: comemore por conta própria e sinta orgulho por sua dedicação.

6. Aceite críticas sem construir muros

Pessoas com autoestima frágil costumam ter grande dificuldade em aceitar críticas. Mas é possível reinterpretar essas situações. Tente pensar: "Se essa pessoa se importa o bastante para me dizer isso, talvez ela queira o meu bem". Claro, nem toda crítica é construtiva, mas algumas podem ajudar a nos ver por outra perspectiva.

7. Reconheça que falhar faz parte

Errar não é sinal de fraqueza, mas de tentativa. Peça desculpas quando for necessário, e entenda que falhar é parte do processo de evolução. Isso faz parte do pacote da maturidade emocional.

Imagem: kupicoo/ iStock

8. Fortaleça o diálogo nos relacionamentos

Falar de si e ouvir de verdade o outro são práticas que constroem segurança nas relações. Ao se abrir e demonstrar vulnerabilidade com pessoas de confiança, você aprende que ser aceito como é fortalece o vínculo —e a autoestima.

9. Faça um check-in emocional diário

Antes de dormir, reflita: em quais momentos do dia você se sentiu inseguro e vulnerável? O que poderia ter feito diferente? Esse pequeno hábito ajuda a identificar padrões de comportamento e treinar respostas mais construtivas.

10. Afaste-se de relações tóxicas

Evite pessoas que minam sua confiança, diminuem suas conquistas ou não validam quem você é. Autoestima também se cultiva escolhendo bem com quem você compartilha seu tempo, sua energia e sua história.

Fontes: Claudio Simon Hutz, psicólogo; Lilian Graziano, psicóloga; Sônia Maria Guedes Gondim, professora do Departamento de Psicologia na UFBA (Universidade Federal da Bahia); Marcelo Bueno, master coach; Cristina Borsari, psicóloga; Rita Calegari, psicóloga; e Tatiana Mourão, psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

*Com informações de reportagem publicada em 19/11/2019 e 24/08/2018.