'Subserviência servil': Eduardo volta a atacar Tarcísio em caso do tarifaço

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta negociar as tarifas que os EUA anunciaram sobre os produtos brasileiros — enquanto bolsonaristas defendem a anistia aos réus do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, para Tarcísio, "subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais". "Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção", escreveu Eduardo no X. "Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda."

Prezado governador @tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades.



Mas como, para você, a subserviência servil as elites é? pic.twitter.com/qyV8zGrLXd -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 15, 2025

Os dois vêm trocando farpas nos últimos dias. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Eduardo disse que a posição mais recente de Tarcísio, de tentar negociar as tarifas, era um desrespeito com ele. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende que a anistia aos réus do 8 de janeiro é a solução para Trump derrubar o tarifaço, enquanto o governador de SP tem buscado solução econômica, sem apoiar publicamente a anistia como moeda de troca.

Tarcísio respondeu Eduardo, dizendo que olha para SP: "Sem problemas. Neste momento, estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para nossos empreendedores e trabalhadores", declarou ontem, em entrevista à CNN.

Eduardo tem se colocado como responsável pelas tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump. Ele se licenciou da Câmara em março deste ano para se mudar para os Estados Unidos, onde tem feito lobby por sanções a autoridades brasileiras. Ontem, ele disse que vai desistir do mandato de vez para continuar esse trabalho.

Logo após o anúncio das tarifas, Tarcísio atacou Lula, mas depois recalculou a rota. O governador, que vestiu o boné da campanha de Trump quando o norte-americano foi eleito, responsabilizou o governo federal. O estado de São Paulo é o que mais exporta para os Estados Unidos: só no ano passado foram R$ 13,6 bilhões em produtos como aço, carne, laranja e café.

Hoje, Tarcísio se reúne com empresariado paulista em busca de solução. O governo federal já havia anunciado que faria o mesmo. O balanço do encontro será enviado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, e está trabalhando na interlocução, apurou o UOL.