Drama de ficção científica 'Ruptura' lidera disputa pelo Emmy, o Oscar da TV, com 27 indicações

A série "Ruptura", da Apple TV+, assumiu a dianteira na disputa pelo Emmy, o principal prêmio da televisão americana, ao receber 27 indicações. Logo atrás, a produção "Pinguim", da HBO, conquistou 24 indicações, seguida por "O Estúdio" e "The White Lotus", que receberam 23 cada uma. A Academia de Televisão dos EUA divulgou as informações nesta terça-feira (15), durante uma transmissão oficial. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece dia 14 de setembro.

A série distópica "Ruptura" surge como uma das grandes favoritas ao prêmio de melhor série dramática. Na disputa, enfrentará "The White Lotus", que traz relatos sobre os excessos de turistas bilionários, a série apocalíptica "The Last of Us" (16 indicações) e "Andor" (14 indicações), que explora as intrigas políticas do universo "Star Wars".

No segmento de comédias, a sátira hollywoodiana "The Studio" lidera com 23 indicações. Ela concorrerá com "Hacks" (14 indicações), que mostra o choque de gerações entre uma humorista veterana e sua jovem assistente, e "The Bear: aqui ou para viagem" (13 indicações), uma intensa imersão na rotina da cozinha de um restaurante em Chicago.

Entre as minisséries, "The Penguin", que retrata a ascensão do famoso mafioso do universo "Batman" no submundo de Gotham City, sai na frente com 24 indicações. Mas o suspense "Adolescência", que aborda o assassinato de uma estudante por um colega na Inglaterra, também é forte candidato nessa categoria, com 13 indicações. O ator mirim Owen Cooper, que interpreta o protagonista na produção, se tornou hoje a pessoa mais nova a concorrer ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV.

A 77ª cerimônia do Emmy Awards está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles. Confira a lista completa dos indicados ao prêmio: