DR com Demori traz bastidores da tentativa de golpe em 8/1

Os bastidores e desdobramentos da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 são o tema do próximo episódio do DR com Demori. O programa recebe Ricardo Cappelli, jornalista, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ex-interventor federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Na entrevista, que vai ao ar nesta terça-feira (15), às 23 horas, na TV Brasil, Cappelli relembra os dias que antecederam os ataques, analisa a atuação das forças de segurança e comenta o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos envolvidos.

O entrevistado classificou como sem precedentes na história do Brasil os acampamentos golpistas montados após as eleições de 2022. Segundo ele, as estruturas funcionavam como verdadeiras 'cidadelas', com alimentação, geradores, banheiros químicos e até mini-estúdio para produção de vídeo.

"Se um cidadão comum, neste momento que está vendo a gente, decidir pegar uma barraquinha de camping e montar em frente a um quartel-general do Exército, ele não dura três minutos em frente ao QG", comentou.

Cappelli informou que, na primeira semana da intervenção, afastou um conjunto de comandantes de batalhões do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, destacou que 44 policiais se feriram defendendo os prédios públicos: "Uma parcela estava comprometida, mas uma parte da tropa lutou (...) Então é preciso ter esse equilíbrio para não generalizar a conduta da Polícia Militar do Distrito Federal".

Questionado por Leandro Demori se existe um "pé atrás" da sociedade civil em relação aos militares, Cappelli reforçou que é preciso evitar generalizações e defendeu o papel das Forças Armadas: "Não existe no mundo história de país forte, desenvolvido, grande e soberano sem Forças Armadas fortes".

Para o ex-interventor, o julgamento dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro marca um ponto de virada na história do país. "Pela primeira vez, estamos tendo uma conspiração golpista, envolvendo civis e militares, sentada no banco dos réus. Isso é pedagógico para o Brasil e para a democracia brasileira", frisou.

