Discriminação e exagero: juíza demitida por copiar decisões recorre ao CNJ

A defesa da juíza Angélica Chamon Layoun — demitida do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) após uma investigação interna apontar que ela usou modelos padronizados de manifestações judiciais em milhares de processos — considerou a decisão "desproporcional", falou em discriminação e levou o caso ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Advogados consideram penalidade "desproporcional, juridicamente viciada e carente de prova de dolo ou má-fé". Em nota ao UOL, a defesa argumentou que a juíza de 39 anos foi designada para uma vara cível que estava "há anos sem juiz titular, com grande passivo processual e sem rotinas estruturadas".

'Tentativa de pôr ordem na casa incomodou'. Resistências internas às mudanças promovidas pela magistrada teriam levado ao processo disciplinar, conforme os advogados.

Angélica também teria sido discriminada por ser de outro estado, mulher e mãe de criança autista. Conforme a nota da defesa, estes elementos constituíram "dificuldades adicionais" no dia a dia da juíza no TJ-RS.

Além dos desafios próprios de uma unidade desorganizada, a juíza enfrentou dificuldades adicionais por ser oriunda de outro estado, mulher e mãe de uma criança de três anos à época, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA).

Advogados de Angélica Chamon Layoun, em nota ao UOL

Defesa afirma que juíza não proferiu sentenças em massa

Na nota, advogados ressaltaram que, na verdade, foram feitos "despachos em lote". Segundo eles, os processos deveriam ser endereçados para cartórios ou para a Multicom (central de cumprimento de processos eletrônicos), mas, por conta do "erro de um dos servidores da vara", eles foram remetidos diretamente para os advogados.

Despachos em lote, ou padronizados, são legais, a depender do contexto processual. O Código de Processo Civil narra que emitir despachos em massa só é permitido em casos de processos com teses jurídicas idênticas e fatos semelhantes. Apesar disso, o magistrado deve garantir a análise individual dos casos, podendo responder por negligência ou denegação de justiça se não seguir o protocolo.

Defesa conclui afirmando que a aplicação de medidas pedagógicas seriam mais adequadas. "Eventuais equívocos ou falhas operacionais, naturais em estágio probatório e agravados pelas dificuldades de adaptação a sistemas digitais complexos, não podem justificar o rigor da medida disciplinar aplicada", escreveu.

O UOL entrou em contato com o CNJ e com o TJRS questionando sobre o caso. Até a publicação deste texto, os órgãos não haviam se manifestado. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

Angélica foi demitida após o TJRS concluir que ela copiou e colou trechos de manifestações judiciais em 2 mil processos em casos cíveis. A juíza atuava em Cachoeira do Sul, cidade de 82 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul.

Demissão aconteceu na semana passada, após processo administrativo disciplinar transitar em julgado. A decisão do órgão Especial do tribunal citou que Angélica tentou aumentar sua produtividade por meio dos atos judiciais em lote. O caso tramitou em segredo de justiça.

Juíza estava em estágio probatório e teria desarquivado processos já finalizados para gerar novos julgamentos. Isto é, em uma espécie de teste dentro do TJ-RS, já que foi empossada em julho de 2022 e o caso descoberto em setembro de 2023. Nesta fase, o magistrado deve comprovar produtividade em suas atividades para garantir que está apto para tocar processos na comarca.