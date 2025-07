Diálogo enigmático e mayday: o que se sabe sobre queda do voo da Air India

O Boeing 787-8 da Air India caiu logo após decolar de Ahmedabad, na Índia, com destino a Londres, em 12 de junho, matando 260 pessoas. A investigação aponta corte abrupto de combustível em ambos os motores e revela um diálogo em que um piloto pergunta ao outro por que o combustível havia sido cortado.

O que se sabe

O corte manual de combustível aconteceu segundos após a decolagem. O relatório preliminar do AAIB (Bureau de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia), divulgado em 11 de julho, apontou que os dois motores tiveram o fornecimento de combustível interrompido manualmente, com um intervalo de 0,1 segundo entre eles, cerca de três segundos após a decolagem. A informação consta no documento oficial e foi confirmada pela Reuters e pela Al Jazeera.

Um diálogo enigmático na cabine, que está sendo alvo de investigação, mostra perplexidade dos pilotos. Transcrições reveladas pela Reuters mostram um dos pilotos perguntando ao outro por que o combustível havia sido cortado —e recebendo como resposta um "eu não fiz isso". O corte levou à perda total de potência, e os pilotos chegaram a religar os interruptores, mas a aeronave já havia perdido altitude.

O mistério aumenta porque as alavancas de corte exigem ação deliberada. Segundo especialistas ouvidos pela Times of India e pela Reuters, os interruptores que cortam o combustível não podem ser acionados por acidente ou vibração —exigem força e movimento intencional.

O primeiro oficial pilotava no momento da queda, enquanto o comandante monitorava o voo. A configuração registrada pela Times of India reforça o enigma: ambos estavam atentos aos instrumentos quando o corte ocorreu, e o diálogo registrado indica surpresa de ambos. Para o CEO da Air India, Campbell Wilson, o episódio "levantou mais perguntas do que respostas" e ainda está longe de uma explicação definitiva.

O mayday (pedido de socorro) foi acionado, mas a queda foi inevitável. Conforme publicado pelo The Guardian, os motores chegaram a reiniciar, mas a aeronave caiu antes que os sistemas pudessem recuperar potência. O mayday foi transmitido segundos antes do impacto.

A aeronave atingiu o solo com sistema auxiliar ativado. A CNN informou que a RAT (Ram Air Turbine), dispositivo emergencial acionado quando há perda total de energia, entrou em funcionamento durante a queda —indicando falha geral dos motores e sistemas.

Boeing e GE afirmam colaborar com a investigação. A Boeing e a GE (General Electric), fabricante dos motores GEnx-1B, afirmaram à Al Jazeera que cumprem todas as normas de segurança e continuam apoiando as investigações, que seguem sem apontar falhas estruturais nas aeronaves ou nos motores.

O histórico dos pilotos não apresentava irregularidades. Os dois tripulantes da cabine —um comandante com mais de 15 mil horas de voo e um copiloto com cerca de 3.400— estavam com certificados médicos atualizados e cumpriam todas as exigências operacionais, segundo a Reuters.

O relatório preliminar não apontou falhas técnicas e nem recomendou ações imediatas. Segundo o documento do AAIB, não foram identificados problemas estruturais nos motores ou na aeronave, e não houve recomendações específicas para operadores ou fabricantes.

O que falta saber

A investigação busca entender quem teria manipulado os controles e por qual motivo, já que os pilotos negaram ter feito o corte. Segundo especialistas ouvidos pela BBC e pela Reuters, a investigação analisa hipóteses de erro humano, falha no sistema de bloqueio ou até possível ato deliberado.

Mais dados em análise podem revelar a causa do acidente. O Washington Post destacou que os investigadores aguardam a análise completa dos dados das caixas-pretas para entender se houve falha mecânica, elétrica ou desativação intencional das travas de segurança.

A saúde mental dos pilotos é alvo da apuração. Segundo o The Sun, autoridades analisam os históricos psicológicos e médicos dos tripulantes, incluindo períodos de afastamento médico, dentro dos protocolos padrão em investigações desse tipo.