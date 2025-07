Pacote de 2,5 kg de detergente Finish para lava-louças está com 34%

O Guia de Compras UOL encontrou o detergente em pó Power Powder Advanced, da Finish, com desconto de 34% na Amazon. Em pacote econômico de 2,5 kg, ele pode ser uma boa opção para quem busca limpeza eficiente das louças na máquina.

Ele sai de R$ 117,80 por R$ 84,59 para membros Prime, ao aplicar o cupom "PIRAPRIME10" na finalização da compra. Confira abaixo mais informações sobre o produto e as principais avaliações de quem o comprou.

O que a Finish diz sobre o detergente?

Faz uma limpeza profunda, que inclui remover resíduos mais difíceis como gordura, cereal com leite, ovos mexidos e cobertura de chocolate das louças

Sua fórmula possui oxigênio ativo e enzimas que potencializam a limpeza

Sem a necessidade de pré-enxágue na máquina de lavar louça

O fabricante calcula uma economia de água de até seis vezes ao utilizá-lo

Acompanha medidor para dosar a quantidade do detergente

Promete não ressecar as mãos

Antes de colocá-lo no reservatório destinado ao detergente na máquina, é indicado se certificar de que está totalmente seco. É recomendado usar 3/4 do medidor para uma carga cheia ou louças muito sujas, e metade do medidor para meia carga ou louças sujas.

O que diz quem comprou?

Com mais de 18 mil avaliações na Amazon, esse detergente tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores são o ótimo rendimento e eficiência na limpeza.

Melhor custo-benefício e ótimo produto. Foi a melhor marca de sabão para a máquina que compramos. E este pacote rende muito, em um ótimo valor no mês. Karol

Deixa as louças bem limpas e funciona bem na minha lavadora. Fácil de definir a dosagem e bem econômico. Testei outros produtos, mas o rendimento desse é sensacional. Oseias Ferreira Sobrinho

O único detergente para lava-louças que realmente lava a louça do dia a dia. Vale super a pena. Já testei outros mais baratos que não valem a economia, pois a louça não sai bem lavada igual a esse. Isabella

Excelente. Limpa muito bem. Senti que desengordura toda a louça e não deixa manchado, nem com cheiro de ovo. Estou gostando de usar. Karime

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores envolvem problemas no transporte e o preço elevado do produto. Lembrando que agora ele está com um bom desconto.

É um detergente muito bom, mas o preço praticado, na maioria das vezes, foge muito do orçamento. Compramos porque houve uma promoção imperdível. Osvaldo B

Acho que o pacote abriu no transporte, sorte que estava na caixa, então o produto que caiu ficou na caixa. Mais cuidado da próxima vez. Bruna

*Com informações de matéria publicada em 27/11/2024 e 19/06/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.