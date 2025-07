Departamento de Agricultura dos EUA encerra programa de apoio a pequenas empresas

Por Leah Douglas

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que cortará o financiamento de uma rede nacional de centros que têm apoiado milhares de pequenas e médias empresas agrícolas e alimentícias.

Os cortes são mais um golpe contra os agricultores, em decorrência do esforço do presidente Donald Trump para reduzir o tamanho e o custo do governo federal. O governo já havia cancelado programas locais para alimentos e bancos de alimentos e agricultura favorável ao clima, entre outros.

A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, disse em um comunicado que o departamento estava encerrando o programa dos Centros Regionais de Negócios Alimentares porque eles não eram financeiramente sustentáveis.

Quatro dos 12 centros serão fechados imediatamente, e os oito restantes têm a opção de continuar gerenciando os subsídios existentes até maio próximo, disse Rollins.

"O USDA honrará os compromissos existentes para mais de 450 concessões a agricultores e empresas de alimentos para garantir que as decisões de planejamento na fazenda possam continuar normalmente, mas as partes interessadas não devem planejar a continuidade desse programa", disse ela.

O USDA, sob o comando do ex-presidente Joe Biden, gastou US$400 milhões para abrir os centros como parte de seu esforço para aumentar a resiliência e a concorrência na cadeia de suprimento de alimentos dos EUA. Os centros forneceram treinamento ou assistência técnica a mais de 5.500 fazendas e empresas, de acordo com um relatório de progresso de 2024.

"O USDA tomou mais uma decisão de encerrar prematuramente acordos plurianuais que estão atendendo efetivamente às pequenas fazendas familiares que o governo afirma ser o foco de sua agenda", disse Hannah Quigley, especialista em políticas da Coalizão Nacional de Agricultura Sustentável, um grupo de políticas e defesa.