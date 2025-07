Dentadura, documentos e raridades: como o Metrô devolve objetos perdidos

Se você perdeu um celular, mochila, documento ou até uma dentadura no metrô de São Paulo, é bem provável que seu item tenha ido parar na Central de Achados e Perdidos, que funciona na estação Sé, no centro da cidade.

O serviço, que completou 50 anos em junho, recebe em média 8.000 objetos por mês, recolhidos nas estações e vagões das linhas operadas pelo Metrô.

Os itens ficam guardados por até 60 dias. Depois desse prazo, objetos e valores em dinheiro são encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Documentos vão para os órgãos emissores.

O guichê da central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h (exceto feriados). É possível consultar os objetos presencialmente, pela internet ou pela Central de Informações, no número 0800 770 7722, que atende todos os dias, das 5h à meia-noite.

Central de Achados e Perdidos funciona na estação da Sé Imagem: Divulgação

Semanalmente, uma equipe recolhe objetos esquecidos em todas as linhas e os leva para a central. Cerca de dez funcionários se revezam no atendimento ao público e no cadastro de itens no sistema.

"É comum pessoas que perdem ou encontram objetos fora do metrô trazerem para cá", conta Gildo Prado, chefe de departamento no Metrô de São Paulo. "Dia desses, uma mulher foi assaltada num carro de aplicativo e veio procurar na central. Ela achou a bolsa e os documentos."

Mesmo com o esforço dos funcionários, apenas 35% dos itens são devolvidos. Por isso, a equipe também realiza buscas ativas. "A gente tenta encontrar os proprietários por telefone, carta, e-mail."

A vitrine instalada no guichê exibe os objetos mais curiosos. Já passaram por lá teclado, bandolim, muleta, prótese dentária, controle remoto e até uma imagem de São Longuinho.

Os campeões de perda são cartões (de banco e Bilhete Único), RG, CPF, celulares e óculos. Para recuperar um celular, o passageiro precisa desbloquear o aparelho. Quem perdeu dinheiro deve informar o valor exato, local e horário da perda. "Nesse caso, precisamos confrontar o máximo de informações."

Em alguns casos, o serviço ultrapassa a função de guardar pertences.

"Recentemente, ajudamos um senhor que estava perdido. Ele tinha problemas de memória. Levamos para um espaço de acolhimento e ajudamos a encontrar a filha e fazer esse contato", lembra Rodrigo Mori Coelho, supervisor da central. "Brincamos que foi a primeira pessoa que ajudamos a encontrar."

Foi entre esses milhares de objetos que, em abril, uma caixa chamou a atenção dos funcionários. O pacote, com três quilos, estava na estação Artur Alvim, na zona leste, e guardava fotos e documentos da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, fundada no século 19. Parte do material tem mais de cem anos.

Ao examinar o conteúdo, a equipe notou várias referências ao Recife e decidiu entrar em contato com a igreja na capital pernambucana.

"Assim, alguém entendeu que tinha de fazer o contato", conta João Ricardo Dias, 52, químico e diácono da instituição. "Eles foram muito inteligentes na percepção. Notaram que muitas das coisas eram do Recife, então procuraram a igreja lá."

Objetos raros da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife foram encontrados no metrô de São Paulo Imagem: Mateus Araújo/UOL

Recifense radicado em São Paulo, João é amigo do reitor do centro de documentação histórica da igreja e já havia ajudado, anos antes, a recuperar documentos do reverendo Enos Moura, morto há dois anos. "Sou um fiel depositário", diz.

Segundo ele, a caixa encontrada no metrô fazia parte do acervo de Enos, mas havia se perdido.

"O que não sabemos até hoje é por que esse material não estava junto com o que levei para o Recife, nem como chegou ao metrô", afirma. "Tanto Enos quanto a esposa dele, dona Lucila, por serem idosos, não saíam de casa nem andavam de metrô."

Para João, a experiência trouxe três lições: "A primeira é a providência de Deus. A segunda, o respeito ao bom trabalho que o serviço público presta. Outros países que conheço não têm um metrô tão bom quanto o de São Paulo. Aprendi que as pessoas ali são muito responsáveis. E a terceira: a importância do resgate histórico".