Conjunto de documentos nazistas levanta questões na Argentina

Por Leila Miller

BUENOS AIRES (Reuters) - Um funcionário da Suprema Corte da Argentina tinha um segredo para compartilhar quando ligou para Eliahu Hamra, rabino do principal centro comunitário judaico do país, em uma noite na virada do ano.

O tribunal havia encontrado uma dúzia de caixas de documentos nazistas em seu arquivo no porão, contendo fotos de Hitler, bem como milhares de livretos vermelhos de filiação a organizações trabalhistas nazistas, estampados com a suástica do Terceiro Reich. Silvio Robles, chefe de gabinete do presidente do tribunal, queria o conselho do rabino sobre como lidar com a descoberta, lembra Hamra.

Era um assunto incômodo para a Argentina, que abriga a maior comunidade judaica da América Latina, mas também é famosa por ter dado refúgio a dezenas de criminosos de guerra nazistas após a Segunda Guerra Mundial.

Hamra disse que disse a Robles que o tribunal poderia enfrentar perguntas incômodas sobre como o material nazista foi parar em seu porão.

"Eu o avisei para levar em conta que isso poderia deixar uma mancha neles", disse Hamra em uma entrevista à Reuters.

A conversa com o rabino foi um importante passo inicial em um esforço coordenado entre a Suprema Corte e os líderes da comunidade judaica para trazer à tona o conjunto de documentos.

A descoberta veio à tona em um momento em que a Argentina está demonstrando uma nova disposição para relembrar sua complicada história com os nazistas na época da guerra.

Em abril, o presidente argentino, Javier Milei, que demonstrou interesse pessoal pelo judaísmo e forte apoio a Israel, abriu o acesso aos documentos nazistas, fazendo o upload de centenas de documentos com sigilo retirado on-line. "O governo argentino está empenhado em trazer essas questões à luz", disse Emiliano Díaz, porta-voz do governo de Milei.

A Argentina permaneceu neutra durante o conflito até março de 1945, quando declarou guerra à Alemanha.

Após a vitória dos Aliados, muitos sobreviventes do Holocausto emigraram para a Argentina. O mesmo aconteceu com os criminosos de guerra nazistas Adolf Eichmann, o principal organizador do massacre de judeus durante o Holocausto, e Josef Mengele, médico do campo de extermínio de Auschwitz que realizava experimentos em prisioneiros, cuja entrada foi concedida pelo governo de Juan Perón.

Mesmo décadas depois, esse histórico fez com que a Suprema Corte argentina tivesse cuidado com a descoberta. Ela se recusou a responder às perguntas por escrito da Reuters sobre a descoberta ou a permitir que a agência de notícias visse os livretos.

O tribunal disse que descobriu as caixas durante os preparativos para um novo museu da Suprema Corte. Mas os documentos nazistas foram vistos esporadicamente nos arquivos do tribunal desde a década de 1970, de acordo com entrevistas com três funcionários do Judiciário e um advogado particular com conhecimento direto do assunto.

A Reuters não conseguiu determinar por que o conjunto de documentos não foi tornado público até agora.

"Os nazistas na Argentina desencadearam muitos sentimentos", disse o historiador argentino Germán Friedmann.

Os arquivos subterrâneos alojados no grande prédio de pedra da Suprema Corte da Argentina contêm centenas de milhares de arquivos de processos jurídicos. É fácil imaginar que algo possa se perder.

Os materiais nazistas foram redescobertos em uma sala que armazenava móveis quebrados, de acordo com dois funcionários do Judiciário. Robles, alertado sobre a descoberta, entrou em contato com Hamra, o rabino.

E em 9 de maio, Hamra, Jonathan Karszenbaum, diretor do museu local do Holocausto e neto de sobreviventes, e Horacio Rosatti, presidente do tribunal, reuniram-se em uma sala do juiz para ver os trabalhadores abrirem as caixas de madeira.

"Eu não conseguia registrar nem mesmo minhas próprias sensações devido à estranheza do momento", disse Karszenbaum.

O tribunal anunciou a descoberta dois dias depois.

Posteriormente, o tribunal disse que a descoberta incluía 5.000 cadernos de membros da Frente Trabalhista Alemã e da Associação Alemã de Sindicatos, ambas organizações trabalhistas nazistas.

Mas algumas pessoas que trabalhavam nos arquivos sabiam há muito tempo sobre as caixas de material nazista.

Um funcionário do arquivo disse que viu as caixas na mesma sala de armazenamento há cerca de uma década e teve um vislumbre de livretos com nomes alemães em uma caixa parcialmente aberta.

No início da década de 1970, Alberto Garay, hoje advogado e especialista em direito constitucional em Buenos Aires, estava visitando um amigo que trabalhava nos arquivos. Ele viu uma pilha de cadernos vermelhos, impressos com suásticas e amarrados com barbante, no chão, disse ele.

"Fiquei surpreso e disse: 'o que você tem aqui?'" Lembrou Garay. "Ele disse: 'não toque'".

De acordo com a Suprema Corte, o material chegou à Argentina em 1941 a bordo de um navio japonês, parte de uma remessa de 83 pacotes da embaixada alemã em Tóquio. A carga foi apreendida por agentes da alfândega devido à preocupação de que pudesse prejudicar a neutralidade de guerra da Argentina, disse o tribunal.

Mas para o historiador local Julio Mutti, cujo trabalho se concentra nos nazistas na Argentina, isso não parece plausível. Em um artigo de 15 de maio, Mutti sugeriu que o tribunal confundiu dois eventos que ocorreram com um mês de diferença: a chegada do navio japonês e uma incursão em organizações nazistas clandestinas.

A Argentina abrigava cerca de 250.000 falantes de alemão no início da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler anexou a Áustria em 1938, mais de 10.000 pessoas encheram um estádio de Buenos Aires para comemorar, causando alarme entre os habitantes locais.

Em 1939, o presidente da Argentina dissolveu a seção local do partido nazista. Dois anos depois, em 1941, o Congresso argentino criou uma comissão para investigar as atividades nazistas no país. Quando o navio Nan A Maru atracou em Buenos Aires, a comissão pediu ao Ministério das Relações Exteriores que interviesse, de acordo com uma análise da Reuters das reportagens do La Prensa, um popular jornal argentino da época.

Os inspetores abriram cinco pacotes e encontraram propaganda, informou o La Prensa. As buscas nos 78 pacotes restantes revelaram principalmente livros infantis, revistas e envelopes com fotografias de guerra. Não houve menção a folhetos de filiação.

A Reuters não conseguiu determinar o que aconteceu com a carga apreendida.

Por volta dessa época, a comissão também estava investigando se o partido nazista proibido e a Frente Trabalhista Alemã continuavam a operar clandestinamente.

Em 23 de julho -- um mês após a chegada do navio japonês -- as autoridades invadiram os escritórios da Associação Alemã de Sindicatos e da Federação de Clubes Alemães de Beneficência e Cultura, fachadas para a organização e o partido nazistas proibidos, apreendendo milhares de folhetos vermelhos de filiação, segundo o La Prensa.

Os folhetos estavam armazenados na Suprema Corte, informou o La Prensa.

Mutti, que soube das invasões por meio de pesquisa em arquivos em 2016, procurou os cadernos no prédio do tribunal, concluindo que eles haviam sido incinerados para abrir espaço no arquivo.

Quando foi divulgada a notícia da descoberta dos cadernos vermelhos no porão, "percebi imediatamente de onde eles vieram", disse ele.

Em junho, a Suprema Corte disse que estava digitalizando e catalogando os materiais e divulgou fotos de funcionários com máscaras e toucas de cabelo examinando os achados.

Por enquanto, não se sabe ao certo o que os livretos redescobertos revelarão. Quatro historiadores disseram à Reuters que é improvável que os cadernos forneçam informações que já não tenham sido descobertas pela comissão da época da guerra.

Holger Meding, historiador da Universidade de Colônia, não esperava que os cadernos mudassem radicalmente a compreensão dos historiadores sobre as atividades nazistas na Argentina. Mas, segundo ele, "para os historiadores, cada peça do mosaico é importante".