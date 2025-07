Confiança dos investidores da Alemanha sobe mais do que o esperado em julho, mostra ZEW

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores da Alemanha subiu mais do que o esperado em julho, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, mas economistas alertaram que o otimismo desaparecerá se a União Europeia não chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos.

O índice de confiança econômica subiu para 52,7 pontos, de 47,5 pontos em junho, enquanto analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 50,3.

"Após as fortes melhoras dos últimos dois meses, o sentimento positivo entre os entrevistados está se tornando mais firmemente estabelecido", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

A avaliação da pesquisa sobre a situação econômica atual também aumentou de forma significativa, com o indicador subindo de -72 pontos para -59,5 pontos.

Apesar da recente reviravolta na política comercial global, quase dois terços dos especialistas entrevistados esperam que a maior economia da Europa melhore, disse Wambach.

As expectativas de uma solução rápida para a disputa tarifária entre os EUA e a UE, junto do possível estímulo econômico do programa de investimento imediato planejado pelo governo alemão, parecem estar moldando o sentimento geral, de acordo com Wambach.

O Parlamento alemão aprovou, na semana passada, um pacote de redução de impostos de 46 bilhões de euros para apoiar as empresas e impulsionar a economia a partir deste ano até 2029.

Também aprovou, em março, planos para um aumento maciço de gastos, criando um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e isolando a maior parte dos investimentos em defesa das regras que, de outra forma, limitariam o endividamento.

Entretanto, a ameaça de tarifas tem deixado os economistas mais cautelosos em relação às perspectivas.

"Não estamos tão otimistas", disse Melanie Debono, economista sênior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, afirmando que espera que o crescimento do PIB sofra uma forte desaceleração no segundo trimestre, após a antecipação das exportações para superar as tarifas no primeiro trimestre.

Cerca de 200 analistas e investidores participaram da pesquisa da ZEW, que foi realizada entre 7 e 14 de julho.

Isso significa que a maioria das respostas da pesquisa provavelmente veio antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar uma tarifa de 30% sobre os produtos da UE.

"Se os EUA seguirem com a nova tarifa mais alta, a confiança dos investidores provavelmente recuará no próximo mês", disse Debono.