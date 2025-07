Companhias aéreas checam interruptores de combustível de Boeings após acidente da Air India

Por Abhijith Ganapavaram e Lisa Barrington

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia ordenou na segunda-feira que as companhias aéreas do país examinem os interruptores de combustível em vários modelos da Boeing, enquanto a Coreia do Sul ordenou uma medida semelhante nesta terça-feira, com a intensificação do escrutínio das travas do interruptor de combustível no centro de uma investigação sobre um acidente mortal da Air India.

As medidas de precaução dos dois países e das companhias aéreas de várias outras nações ocorreram apesar de o fabricante de aviões e a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos terem garantido às companhias aéreas e aos órgãos reguladores, nos últimos dias, que as travas do interruptor de combustível dos jatos Boeing são seguras.

Um relatório preliminar sobre o acidente da Air India, que matou 260 pessoas, constatou que os interruptores passaram quase simultaneamente da posição de funcionamento para a de corte logo após a decolagem.

Um piloto foi ouvido no gravador de voz da cabine de comando perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível. "O outro piloto respondeu que não havia feito isso", disse o relatório.

O relatório mencionou um aviso de 2018 da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), que recomendou, mas não exigiu, que os operadores de vários modelos da Boeing, incluindo o 787, inspecionassem o recurso de travamento dos interruptores de corte de combustível para garantir que eles não pudessem ser movidos acidentalmente.

A Diretoria Geral de Aviação Civil da Índia informou que emitiu uma ordem para investigar as travas em vários modelos da Boeing, incluindo os 787 e 737, depois que várias companhias aéreas indianas e internacionais começaram a fazer suas próprias inspeções nos interruptores de combustível.

O órgão regulador supervisiona o terceiro maior mercado de aviação do mundo e o que mais cresce. Os aviões da Boeing são usados por três das quatro maiores companhias aéreas do país.

VERIFICAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Algumas companhias aéreas em todo o mundo disseram à Reuters que estão verificando os interruptores relevantes desde 2018, de acordo com o aviso da FAA, incluindo a Qantas Airways, da Austrália, e a ANA, do Japão.

Outras disseram ter feito verificações adicionais ou novas desde a divulgação do relatório preliminar sobre o acidente da Air India.

A Singapore Airlines disse nesta terça-feira que as verificações de precaução nos interruptores de combustível de sua frota de 787, incluindo os aviões usados por sua subsidiária de baixo custo Scoot, confirmaram que todos estavam funcionando corretamente.

O grupo Lufthansa disse que havia verificado novamente os interruptores em seus 787s desde o acidente da Air India, depois de inspecioná-los inicialmente em 2018, e não encontrou problemas.

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse que ordenou às companhias aéreas domésticas nesta terça-feira que inspecionassem os interruptores de controle de combustível de acordo com o aviso da FAA de 2018.

"Naquela época (2018), era uma medida recomendada e não foi totalmente inspecionada", disse o comunicado à mídia.

A companhia aérea Korean Air Lines disse nesta terça-feira que havia começado a inspecionar proativamente os interruptores de controle de combustível.

(Reportagem de Abhijith Ganapavaram, em Nova Délhi, e Lisa Barrington, em Seul; Reportagem adicional de Joyce Lee, em Seul, e Ilona Wissenbach, em Frankfurt)