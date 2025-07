Comércio de mercadorias cresce mais do que o esperado no 1º trimestre de 2025, diz relatório da OMC

GENEBRA (Reuters) - O volume do comércio mundial de mercadorias cresceu mais do que o previsto no primeiro trimestre de 2025 em relação aos três meses anteriores, mas deve desacelerar à frente, disse um novo relatório da Organização Mundial do Comércio nesta terça-feira.

O volume do comércio mundial de mercadorias aumentou 3,6% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior e 5,3% ante o ano anterior, devido a um aumento das importações na América do Norte antes das tarifas mais altas esperadas nos Estados Unidos, mostrou o relatório da OMC.

"O crescimento do volume do comércio de mercadorias no primeiro trimestre foi mais forte do que a previsão mais recente da OMC, mas os economistas da OMC esperam que o ritmo de expansão diminua mais tarde no ano, uma vez que os estoques cheios e as tarifas mais altas pesam sobre a demanda de importação", disse o relatório.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin)