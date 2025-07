China impõe restrições à exportação de tecnologia de baterias para veículos elétricos

A China reforçou seu controle sobre a indústria global de baterias para veículos elétricos, ao introduzir novas licenças de exportação para tecnologias de manufatura de componentes cruciais.

Em uma revisão de uma lista de restrições para exportação de tecnologia, o ministério do Comércio da China anunciou que o governo vai limitar exportações de tecnologia usada na produção de materiais de cátodo de baterias e no refino ou processamento de metais não ferrosos.

As novas restrições, propostas em janeiro, dificultarão as exportações de tecnologias cruciais para a produção de baterias para veículos elétricos e o processamento de suas matérias-primas essenciais. Segundo o ministério, exportações dessas tecnologias exigirão aprovação das autoridades chinesas.

A iniciativa vem após Pequim apertar o cerco às exportações de terras raras nos últimos anos, abalando as cadeias de suprimentos globais e alimentando preocupações entre países ocidentais sobre a dependência excessiva de materiais críticos da China. Fonte: Dow Jones Newswires*.

