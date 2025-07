Já fez o check-up do ano? Quais exames são indicados para cada faixa etária

Assim como levamos o carro para revisão antes de um problema aparecer, os exames de rotina também nos ajudam a identificar alterações no organismo. O famoso "check-up" potencializa as chances de cura de doenças graves e aumenta a expectativa de vida.

Segundo Luís Fernando Penna, médico coordenador do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, exames como glicemia, colesterol, pressão arterial e para saber o número do IMC (Índice de Massa Corporal) devem ser feitos pelo menos uma vez por ano. "Eles permitem identificar alterações metabólicas e cardiovasculares ainda em fases iniciais. Quanto mais cedo forem diagnosticadas, maior a chance de evitar complicações graves como infarto, AVC ou insuficiência renal", diz.

Entre as doenças que podem ser prevenidas e controladas com exames de rotina estão:

hipertensão arterial (pressão alta)

diabetes

colesterol alto e dislipidemias

câncer de mama, colo do útero, próstata e intestino

doenças renais e hepáticas

alterações da tireoide

doenças cardiovasculares, como infarto e AVC

Por outro lado, há exames que são indicados a partir de determinada faixa etária. É o caso da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos e a avaliação da próstata para homens a partir dos 45 anos, ou até antes, se houver histórico familiar.

Imagem: iStock

Exames por faixa etária

Médicos ouvidos por VivaBem listaram os principais exames que devem ser realizados de acordo com sua idade. Confira:

Infância e adolescência (0 a 18 anos):

Exames de sangue básicos (hemograma, glicemia, colesterol) a partir dos 5 anos, ou antes, se houver indicação médica;

Triagem auditiva (teste da orelhinha) deve ser realizada antes do primeiro mês de vida, idealmente antes da alta da maternidade, para detecção precoce de perda auditiva;

Triagem visual (teste do olhinho) deve ser realizada antes da alta da maternidade e em consultas subsequentes. A triagem de acuidade visual e estrabismo é indicada a partir dos 3 anos;

Exames para anemia e parasitose, conforme orientação do pediatra;

Também não se esqueça de deixar a carteirinha de vacinação da criançada em dia.

Adultos jovens (20 a 40 anos):

Exame de pressão arterial;

Exames laboratoriais básicos: hemograma, glicemia, colesterol e função renal;

Avaliação de peso, altura e IMC;

Exames ginecológicos para mulheres a partir dos 25 anos, ou antes, se indicado;

Para pessoas com fatores de risco é indicado avaliação cardíaca e de perfil hormonal;

Também é aconselhável realizar rastreamento de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como HIV, sífilis, hepatite B e C, clamídia e gonorreia).

Após os 40 anos (40 a 60 anos):

Todos os exames anteriores dos adultos jovens, mas com maior frequência;

Para mulheres a partir dos 40 anos, a mamografia passa a ser obrigatória;

Dosagem de PSA para homens e avaliação de próstata é indicada a partir dos 45 anos, ou antes, se houver histórico familiar;

Colonoscopia a partir dos 45 anos para rastreamento de câncer de intestino;

Avaliação do risco cardiovascular (exames do coração);

Exames oftalmológicos, para prevenção de glaucoma.

Terceira idade (60 anos ou mais):

Reforço e continuidade de todos os exames anteriores;

Avaliação mais cuidadosa de função renal, função hepática, vitamina D e sódio/potássio;

Densitometria óssea para avaliação de osteoporose;

Avaliação de funções cognitivas (memória);

Também é necessário verificar se as vacinas específicas para idosos, como gripe, pneumococo e herpes-zóster, estão em dia.

Imagem: Getty Images

Quais outros fatores influenciam?

Além da idade, outros fatores devem ser levados em consideração na hora de fazer um exame. A região onde mora, hábitos de vida, profissão, doenças preexistentes e história familiar são indicativos levados em consideração pelo médico na hora de indicar um exame.

Nara Lins, professora de clínica médica da Faculdade de Medicina da UFPA (Universidade Federal do Pará) e do CESUPA (Centro Universitário do Pará), explica que os médicos trabalham com probabilidade, ou seja, cada informação coletada, seja por história clínica ou por dados de exames, é somada para gerar a probabilidade de um determinado diagnóstico. "Se eu não guio essa investigação de maneira adequada, a gente não chega na probabilidade correta e pode levar o paciente a fazer coisas que ele não precisaria", diz.

A médica também enfatiza que exames complementares devem ser solicitados para confirmar ou descartar uma hipótese diagnóstica ou investigar o risco de alguma doença após uma conversa com o médico. "Médico que pede exame demais não sabe o que está procurando."

Para Ricardo Alexandre de Souza, médico de família e professor do departamento de pediatria da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a supervalorização das ações preventivas, muitas vezes sem uma base sólida de evidências que demonstram benefícios claros que superem os danos, contribui para um cenário onde a população pode se sentir sobrecarregada ou desiludida.

Imagem: iStock

"A crença de que 'para saber sobre sua saúde é preciso fazer exames' é uma manifestação dessa medicalização, onde a ausência de sintomas é interpretada como uma lacuna a ser preenchida por exames, em vez de um estado de bem-estar", ressalta Souza.

Lins destaca que a periodicidade dos exames depende do que está sendo rastreado. No caso do câncer colorretal, por exemplo, a recomendação para a população geral, sem histórico familiar ou outro fator de risco, é realizar o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos. Caso o resultado seja positivo, deve-se realizar a colonoscopia, que é um exame mais invasivo.

"Agora, caso esse exame seja negativo, sem nenhum achado, a recomendação é repetir a colonoscopia em dez anos, se o paciente permanecer assintomático. Por que um intervalo tão longo? Porque esse tipo de câncer tem crescimento muito lento. Fazer um exame antes geraria desconforto ao paciente, e os estudos mostram que esse intervalo é seguro para detectar uma lesão de tamanho passível de tratamento", diz a médica. Esse intervalo muda para quem tem fatores de risco ou quando são encontrados alguns tipos de lesões durante o exame.