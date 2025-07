Golpistas usam nome de banco indiano para oferecer falso cartão de crédito

Golpistas usam o nome de um banco indiano chamado Slice para oferecer um falso cartão de crédito com limite de R$ 6 mil. Porém, tudo não passa de um golpe.

O banco não opera no Brasil e as publicações levam a um site falso que recolhe dados pessoais das vítimas.

O que diz o post

As publicações trazem um vídeo de uma mulher que fala das "vantagens" do cartão Slice Banking: "É negativado? Não tem problema! Você consegue também seu cartão de crédito. Esse cartão é o da Slice Banking. Ele vem com um limite muito alto mesmo se você estiver com o nome sujo. Para todos que abrirem pelo meu link de indicação, vão receber R$ 6 mil de limite inicial. Então, você aí que está precisando pagar suas contas e não está com o nome limpo, já corre e clica aqui embaixo no botão 'saiba mais'".

A mensagem "Negativado? Aqui tem limite de R$ 5.000,00 pra você" aparece sobreposta ao vídeo.

"Sem consulta ao SPC/Serasa. Peça agora, sem enrolação. Veja na hora seu limite pelo app. Pode pedir mesmo com nome sujo. Simule rapidinho, sem complicação. Aprovação rápida e imediata. Peça agora e aproveite as vantagens!", diz o texto que acompanha a publicação.

Ao clicar no botão indicado pelos posts fraudulentos, o usuário é direcionado para uma página falsa do banco. Após preencher um formulário e fornecer dados pessoais como nome completo e CPF, aparece um aviso sobre a necessidade de pagamento de uma tarifa para que o cartão seja liberado.

Por que é falso

Golpistas se passam por banco indiano que não opera no Brasil. De fato, existe um banco chamado Slice e que opera na Índia (aqui), mas a instituição financeira não está habilitada para funcionamento no mercado brasileiro, conforme aponta o Banco Central (aqui e abaixo).

Busca no Banco Central mostra que banco Slice não está autorizado a operar no Brasil Imagem: Reprodução

Vídeo foi modificado por IA. O UOL Confere utilizou o aplicativo Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais, para analisar o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas. A ferramenta apontou 99,7% de probabilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation aponta 99,7% de probabilidade de áudio de anúncio falso ter sido alterado por IA Imagem: Reprodução

Link leva a site falso de banco. No site Reclame Aqui, diversas pessoas se queixam que não receberam o cartão de crédito (aqui, aqui, aqui e aqui).

Usuários alertam para pagamento de taxa. Nos comentários das publicações enganosas, algumas pessoas estranham a necessidade do pagamento de uma taxa para a liberação do cartão e avisam que se trata de uma fraude (abaixo).

Usuários estranham cobrança de taxa para suposto envio do cartão Slice Banking Imagem: Reprodução

Viralização. Até hoje, uma publicação no Facebook tem mais de 77 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news