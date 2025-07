Mãe e filha são salvas de cárcere após jogarem bilhetes pela varanda no PR

Mãe e filha foram resgatadas de cárcere privado em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, após escreverem bilhetes com pedido de ajuda e jogarem pela varanda do apartamento onde vivem.

O que aconteceu

As vítimas, de 88 e 52 anos, escreveram quatro bilhetes enquanto o suspeito dormia, na noite de sexta-feira e madrugada de sábado. O delegado Gustavo de Pinho Alves, da delegacia de Polícia Civil de Pinhais, contou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que elas jogaram os papéis pela varanda.

Por favor, nos ajude! Estamos em cárcere privado, eu e a minha mãe. Ajude-nos, pois não posso usar o celular! Avise a síndica! Que a polícia venha e entre pela sacada, sem alarde!

Bilhete atirado por vítimas pela varanda

Vizinho viu os bilhetes na manhã de sábado e atendeu ao pedido de socorro. Ele avisou a síndica e chamou a Polícia Militar, que foi ao local, resgatou as vítimas e prendeu o suposto sequestrador, identificado como Glauber Gandra Severino.

Cárcere durou dois dias, de quinta-feira a sábado. As vítimas foram mantidas amarradas e trancadas em um quarto na maior parte do tempo.

Homem é conhecido da família

Mulheres disseram à polícia que Glauber era conhecido delas. Em nota ao UOL, a Polícia Civil do Paraná informou que, segundo as vítimas, ele "conseguiu acessar o apartamento quando a mais nova saiu para comprar remédios e deixou a porta destrancada".

Quando ela voltou, ele proferiu ameaças, exigiu dinheiro, as prendeu com abraçadeiras e tomou posse do celular dela. Além disso, conseguiu o cartão das vítimas e as fez assinar dois cheques de R$ 8.000 e R$ 50.000.

PCPR, em nota

Crime teve motivação financeira. O delegado disse à emissora que Glauber relatou no interrogatório "que estaria passando por dificuldades financeiras", pois tinha "perdido o emprego recentemente" e sabia "que as vítimas tinham poder aquisitivo maior".

Homem passou por audiência de custódia na tarde de domingo e foi preso preventivamente. A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso.

O UOL entrou em contato com o advogado do suspeito, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.