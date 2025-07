Brasileiro morre afogado ao tentar salvar garota de 12 anos nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Daniel Figueiredo, publicitário de 31 anos, morreu ao tentar salvar uma garota arrastada pela correnteza em um reservatório em Utah, nos EUA.

O que aconteceu

Menina estava em uma boia e começou a ser levada pela água. Daniel estava com a família no reservatório Silver Lake Flat, nas montanhas de American Fork Canyon, no estado americano de Utah. Ao ver a situação da garota, que era parente dele, pegou uma prancha de stand-up paddle emprestada e pulou na água para ajudá-la.

Depois de lutarem contra a correnteza, ele foi visto colocando a menina em uma boia. Pessoas presentes no local chamaram a polícia ao verem o corpo de Daniel desaparecer na água.

O corpo foi retirado duas horas e meia após o brasileiro ter pulado no reservatório. Dezenas de socorristas e voluntários ajudaram no resgate. Familiares disseram que ele salvou a vida da menina, mas o gabinete do xerife não falou sobre isso a público.

Há muitos fatores que podem ter influenciado neste incidente. O Instituto Médico Legal de Utah conduzirá uma investigação que pode ajudar a família a entender melhor alguns dos motivos. gabinete do xerife do condado de Utah

Brasileiro teve o terceiro filho há menos de um mês. Daniel era publicitário, curitibano e casado Bruna Figueiredo, com quem teve três filhos —o mais novo nasceu em junho deste ano. A família vivia na cidade de Provo, em Utah (EUA).