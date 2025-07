BrasilAgro vende Fazenda Preferência, na Bahia, por R$ 141,4 milhões

São Paulo, 15 - A BrasilAgro anunciou nesta segunda-feira (14) a venda da totalidade da Fazenda Preferência, localizada em Baianópolis (BA), por R$ 141,4 milhões, o equivalente a R$ 11,3 mil por hectare útil. A área total é de 17.799 hectares, sendo 12.413 de hectares úteis. A propriedade foi adquirida pela BrasilAgro em 2008 por R$ 10,7 milhões. "Desde então, foram investidos R$ 23,9 milhões no seu desenvolvimento", informou em nota. Do ponto de vista contábil, o valor registrado da Fazenda Preferência nos livros da companhia é de R$ 34,7 milhões, considerando aquisição e investimentos líquidos de depreciação. A Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada nessa transação é de 9,3% ao ano. "Seguimos comprometidos com a nossa estratégia de alocação racional de capital e criação de valor sustentável para os acionistas", afirmou em nota O CFO e diretor de relações com investidores da BrasilAgro, Gustavo Javier Lopez. No comunicado ao mercado, a BrasilAgro disse que o comprador realizou um pagamento inicial de R$ 2 milhões. "Um segundo aporte, este no valor de R$ 40 milhões, será efetuado até o próximo dia 30 de julho. O saldo remanescente será quitado em seis parcelas anuais. O duration (tempo médio de recebimento) da operação é de 2,7 anos. "